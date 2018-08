Donald Trump a avut o aventură cu menajera sa și are un copil nelegitim cu ea, susține un fost portar de la Trump Tower

Un fost portar Trump World Tower, care spune că are cunoștință despre o presupusă relație pe care președintele Donald Trump a avut-o cu o fostă menajeră și din care a rezultat un copil, poate acum să vorbească libert despre acest subiect deoarece contractul de confidențialitate pe care îl semnase a fost anulat, scrie CNN.

Dino Sajudin, fostul portar de la Trump Tower, a fost eliberat din contractul semnat cu American Media Inc., compania mamă a revistei National Enquirer, și este liber să vorbească despre ceea ce știe de președinte.

Contractul de confidențialitate fusese semnat pe 15 noiembrie 2015 și afirma că AMI are drepturi exclusive asupra povestirii lui Sajudin, dar nu menționează detaliile din povestea însăși, spunând doar că: „Sursa va furniza AMI informații despre copilul nelegitim al lui Donald Trump.





În aprilie, Sajudin a declarat pentru CNN că are cunoștință despre o relație pe care Trump a avut-o cu fosta sa menajeră și din care a rezultat un copil. În acel moment, AMI a numit povestea lui Sajudin „ne credibilă” și a negat orice legătură între poveste, Trump și avocatul său personal, Michael Cohen.

Afirmația lui Sajudin conform căreia președintele american ar avea un copil aflat în afara căsniciei nu a fost confirmată în mod independent de niciuna dintre sursele care au investigat povestea.

Când povestea a apărut în aprilie, Sajudin a declarat doar că „Astăzi am aflat că am semnat un acord de confidențialitate cu AMI (The National Enquirer) cu privire la o poveste despre președintele Trump. Pot să confirm că în perioada în care am lucrat la Trump World Tower am fost instruit să nu o critic pe fosta menajeră a președintelui Trump, din cauza unei relații pe care aceștia au avut-o și din care a rezultat un copil', a declarat fostul portar.

Se așteaptă ca în viitorul apropiat, Dino Sajudin să-și spună povestea pe larg, cu mai multe detalii.