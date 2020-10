Donald Trump are simptome ușoare și caută soluții pentru a se adresa națiunii. În Casa Albă domnește o stare de „nervozitate”

Igor Dodon și-a anunțat candidatura la prezidențialele din acest an. Acesta a venit la CEC împreună cu deputații PSRM Vlad Batrâncea și Vasile Bolea.

Cupola de aur a Catedralei Ortodoxe de pe malurile Senei din Paris străluceşte în soare. Construită de guvernul rus că parte a unui nou centru cultural şi spiritual, ea are vedere spre...

Vladimir Putin i-ar fi spus lui Emmanuel Macron, în cadrul unei conversații telefonice recente, că opozantul rus Alexei Navalnîi s-ar fi otrăvit singur cu noviciok, scrie The...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Comemorarea la 1 septembrie 2019 a 80 de ani de la debutul militar al celui de-Al Doilea Război Mondial are loc în contextul exacerbării tendinţei ofensiv-mitologice din ultimii...

În 2001 au loc la New York atentatele teroriste de la World Trade Center, revendicate de Al-Qaida

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

Încheiem seria de articole cu privire la distrugerea Chișinăului de către armata roșie de ocupaţie, în cel de-al Doilea Război Mondial. După cum am relatat și în...

Numele Balmuş provine de la o poreclă ce are la bază cuvântul balmoş – termen culinar ce numeşte o mâncare ciobănească în care se amestecă diferite ingrediente (zer...

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Venus intra in Fecioara si dragostea intra intr-o zona meticuloasa. E vremea sa-ti arati dragostea la modul cel mai practic posibil. Inca se simt efectele Lunii pline in Berbec si este posibil ca cineva sa fie morocanos si nemultumit. Fii atent sa nu starnesti conflicte inutile!

Am citit în „Timpul” un material de mare actualitate şi am crezut că va genera o dezbatere publică. Însă, nu ştiu cum se întâmplă, dar foarte mulţi moldoveni, deşi sunt experţi în orice domeniu câte „olecuţâcî”,...

O persoană care a luat parte la evenimentul din New Jersey a declarat că președintele părea ușor abătut când a luat cuvântul, dar au pus această stare pe seama oboselii căpătate în urma deplasărilor din campanie. Alții spun că Trump avea vocea ușor răgușită, dar și asta a fost pusă tot pe seama campaniei. Miecuri seara, când se întorcea de la un miting în Minnesota, președintele a ațipit la bordul Air Force One.

Joi, Donald Trump a participat la un eveniment electoral și a intrat în contact cu 100 de persoane Rămâne întrebarea de ce președintele și-a urmat programul pe care îl avea joi, deși în cercul apropiaților se știa că Hope Hicks, consiliera sa, fusese diagnosticată cu COVID. Donald Trump a zburat până la New Jersey pentru a participa la o strângere de fonduri, iar acolo ar fi intrat în contact cu circa 100 de persoane, potrivit NYT. A fost un eveniment care s-a desfășurat înăuntru, mesele au fost așezate la distanța cuvenită și participanții nu au purtat mască, însă au fost testați înainte pentru coronavirus. Ulterior, preeședintele a ținut un discurs și afară, de pe un podium, și la fel, nu s-a purtat mască.

Un oficial cu rang înalt din administrația Trump a declarat vineri că președintele nu are simptome majore și intenționează să lucreze din reședința de la Casa Albă. Un alt oficial a spus că Donald Trump are simptome ușoare, iar consilierii lui se gândesc la o modalitate prin care președintele să se adreseze națiunii, vineri, însă deocamdată nu s-a luat încă o decizie. În orice caz, președintele vrea să arate că este capabil să lucreze.

Președintele Donald Trump, care, împreună cu prima-doamnă, a fost diagnosticat cu COVID-19, are simptome ușoare, ca în cazul unei răceli, au declarat surse citate de CNN și New York Times.

Conflictul militar dintre Armenia și Azerbaidjan pe seama regiunii disputate Nagorno-Karabakh s-a reaprins în cursul zilei de astăzi. După cum am precizat anterior, Armenia a declarat...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)