Preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat că a avut o relaţie de afaceri "foarte neplăcută şi conflictuală" cu Robert Mueller, procurorul special ce coordonează anchetele privind ingerinţele Rusiei în campania electorală, acuzându-l că este în conflict de interese în privinţa acestei anchete.





"Va dezvălui vreodată Robert Mueller conflictele sale de interese în privinţa preşedintelui Trump, inclusiv faptul că am avut o relaţie de afaceri foarte neplăcută & conflictuală, l-am refuzat de la şefia FBI (cu o zi înainte să fie numit procuror special), iar Comey este prietenul său apropiat", susţine Donald Trump într-un mesaj postat duminică pe Twitter.

Biroul Federal pentru Investigaţii (FBI), Senatul SUA şi Camera Reprezentanţilor anchetează cazul ingerinţelor Rusiei în campania electorală şi presupuse contacte între apropiaţi ai preşedintelui Donald Trump şi oficiali ruşi, iar procurorul special Robert Mueller coordonează investigaţiile.





Oficiali de la Casa Albă au sugerat în ultimele luni că preşedintele Donald Trump ar putea să îl demită pe procurorul special Robert Mueller.

În ianuarie, cotidianul The New York Times a relatat că Trump a încercat să-l demită pe Mueller, în iunie 2017, pe baza unor presupuse conflicte de interese, informează publicaţia The Hill pe pagina electronică.

Potrivit The New York Times, preşedintele SUA ar fi indicat trei presupuse conflicte de interese care l-ar descalifica pe Mueller, anume: o dispută privind tarifele la National Golf Club din Virginia, proprietate deţinută de Trump, interviul pentru postul de director FBI înainte de numirea sa ca procuror special şi fapul că a fost angajat la o firmă de avocatură care îl reprezintă pe ginerele lui Trump, Jared Kushner.

Preşedintele SUA ar fi renunţat la această intenţie după ce un consilier de la Casa Albă, Don McGhan a refuzat să îndeplinească cererea lui Trump şi ar fi ameninţat că demisionează.

Donald Trump l-a demis în mai 2017 pe James Comey, directorul FBI, deoarece ar fi gestionat în mod inadecvat investigaţia în cazul serverului de email privat utilizat de Hillary Clinton. Comey a devenit ulterior un critic fervent al preşedintelui SUA.

Sursa: mediafax.ro