Donald Tusk la Kiev: Ucrainenii sunt o sursă de INSPIRAȚIE pentru Europa

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

După prăbuşirea Uniunii Sovietice în 1991, conflictul ideologic din secolul 20 părea să se fi încheiat: capitalismul câştigase, iar socialismul devenise echivalent al eşecului economic şi al opresiunii politice, scrie The Economist.

Procurarea celor 31 de autobuze „ISUZU Cityport” de către Primăria Chișinău a provocat controverse în R. Moldova. Fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoacă, susține că autobuzele ar fi la mâna a doua și prețul plătit pentru acestea, sub130 de mii de euro per...

Locuitorii unei regiuni miniere din Siberia au postat pe YouTube imagini de-a dreptul „post-apocaliptice”. Mașini, parcuri și zone de joacă pentru copii au fost acoperite de zăpadă neagră toxică, scrie The Guardian. O adevărată catastrofă ecologică produsă de om, au spus...

Ales din primul tur de scrutin în urma revoltei proeuropene din Maidan Nezaliojnosti, care a dus în 2014 la fuga predecesorului său prorus Viktor Ianukovici în Rusia, Poroşenko nu are un mandat uşor: anexarea Crimeei de către Rusia, războiul cu separatiştii proruşi în estul Ucrainei, soldat deja cu peste 10.000 de morţi, o gravă criză economică şi măsuri de austeritate. Iar ucrainenii îşi critică liderii pentru modul în care sunt gestionate aceste crize.

Cinci ani mai târziu, o slujbă a avut loc pe Bulevardul „Eroilor Sutei Cereşti”. Îngeri simbolici făcuţi din hârtie au fost montaţi pe crengile copacilor sub care fuseseră împuşcaţi oameni.

