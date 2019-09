Dorin Chirtoacă a așteptat 9 zile o reacție a Chișinăului și a Bucureștiului la intoxicația și propaganda rusească

De 9 zile astept reactia Chisinaului si Bucurestiului (Guvern,societate civila, presa, partide politice etc) la aceasta intoxicatie si propadanda. Reactia este ZERO.



In stire Rusia spune cu text deschis ca orasul Chisinau si Moldova au fost “eliberate” de ocupatia romano-germana. Asadar s-a revenit la teza stalinista precum ca romanii sunt ocupanti.

Este in regula sa fie tolerat acest lucru?

Noi, PL, am depus o nota de protest la ambasada Federatiei Ruse, am prezentat dovezi ale minciunilor Rusiechiar la Moscova, am organizat o expozitie cu privire la lactul Ribbentrop-Molotov. Voi ce faceti?

Nicu Popescu, mai esti ministru MAEIE? Mai activeaza ministerul? Sau diploma si stelele de la MGIMO nu-ti permit sa deschizi gura?

Maia Sandu, mai esti prim-ministru?

Nastase, это чушь или не чушь?

Doamna Dancila, reprezentati un stat “ocupant”?

Domnule Iohannis, sunteti comandantul suprem al fortelor armate “ocupante” a Basarabiei?

Romania mai are demnitate?

Mai sunteti membri NATO?



Pentru cei care vorbeau de vizita privata a lui Soigu in RM, despre aceasta vizita “privata” a lui Soigu, a facut Pervii Kanal stire? Sau a mai fost vreuna?

Vai de capul vostru!

Iata textul stirii din 24 august 2019 de la Pervii Kanal, principala arma de propaganda a lui Putin:

В Молдавии отмечают 75-летие освобождения от фашистских захватчиков

Сегодня в десять часов вечера на Поклонной горе в Москве — салют в честь 75-й годовщины освобождения Кишинева от фашистов. 24 августа 1944 года Красная армия выбила оккупантов из города. Масштабные торжества и в самой Молдавии. В числе почетных гостей министр обороны России и главные герои — ветераны войны.

Шерпенский плацдарм, одна из важнейших высот во время Ясско-Кишиневской наступательной операции. В Великую Отечественную здесь погибли около 12 тысяч советских солдат и офицеров.

На торжественной церемонии у памятной стелы — возложение цветов. Среди почетных гостей — президент Молдавии Игорь Додон, министр обороны России Сергей Шойгу и его молдавский коллега Павел Войку. Глава российского оборонного ведомства сегодня передал ему боевые знамена Красной Армии: 14-й штурмовой инженерно-саперной Александрийской краснознаменной Ордена Суворова бригады и 507-го армейского истребительно-противотанкового кишиневского краснознаменного Орденов Суворова и Кутузова артиллерийского полка.

Удар по немецко-румынским оккупантам советские войска готовили несколько месяцев. 20 августа 1944 года началось контрнаступление. Спустя четыре дня советские части освободили Кишинев, а спустя еще два всю Молдавию.

«Это большая дата. Молдавский народ получил свободу. Он стал развиваться, он стал крепнуть», — отмечает Геннадий Кондратенко.

«Мы пол-Европы от коричневой чумы освободили. Всю тяжесть войны мы вынесли на своих плечах», — говорит Юрий Плачинта.

В Ясско-Кишиневскую операции немецко-румынские части потеряли около 135 тысяч человек. И она оказала большое влияние на дальнейший ход войны на Балканах. Вскоре нацисты были выбиты и из Румынии.

«Потребовалось величайшее напряжение духовных и физических сил всего советского народа, как на фронте, так и в тылу. Это и позволило нам выстоять в этой суровой борьбе», — считает ветеран Великой Отечественной войны Василий Литвинов.

Василий Семенович Литвинов сам принимал участие в той легендарной операции по освобождению Кишинева. Сегодня Сергей Шойгу передал ветерану рассекреченные российским Минобороны архивные документы. В них — неизвестные ранее свидетельства боевых действий.

Ранее Сергей Шойгу провел встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном. Обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках военных ведомств двух стран. Чуть позже Шойгу встретился с российскими миротворцами в зоне безопасности на границе Молдавии и непризнанной республики Приднестровье. А затем совместно с главой ПМР Вадимом Красносельским наградил бойцов памятными наградами.

Дмитрий Зайцев

https://www.1tv.ru/news/2019-08-24/371046-v_moldavii_otmechayut_75_letie_osvobozhdeniya_ot_fashistskih_zahvatchikov