Dorin Chirtoacă: De ce din cauza Unirii se pun pecete extremiste unora și în cazul dat colegilor de la AUR?

Dorin Chirtoacă: „Unioniștilor li se lipesc acum etichete false”.

Europa Liberă: Se discută tot mai insistent: de ce pe stânga există coagulare și de ce pe dreapta este această dezbinare? Apropo, în tabăra unioniștilor s-au creat două curente, putem să spunem - cei care vor susține AUR și cei care vor susține PUN. De ce nu ați ajuns la un numitor comun? De ce sunt răzlețiți unioniștii?

Dorin Chirtoacă: „Consider că este o abordare greșită, o abordare falsă și propagandistică aceasta, pentru că, dacă este să ne uităm real la spectrul politic din Republica Moldova, vedem că avem mai multe partide proruse: Partidul Socialiștilor, Partidul Usatîi sau Nostru și, respectiv, Partidul Comuniștilor, Partidul „Șor” și mai sunt multe altele, Congresul Civic ș.a.m.d. Pe centru...”

Europa Liberă: Dar socialiștii și comuniștii au făcut un bloc?

Dorin Chirtoacă: „Dar mai sunt și ceilalți, Usatîi, Șor sunt tot din aceeași tagmă. După aceea, pe centru-stânga, centru-dreapta avem: PD-ul, „Pro Moldova”, PAS, Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, iată, iarăși sunt vreo patru. Pe dreapta unionistă a fost: Frontul Popular, a fost PPCD-ul, după aceea PFD-ul, Partidul Liberal, după aceea s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu loviturile asupra Partidului Liberal, începând cu 2013 și în anii care au urmat, am reușit să formăm Mișcarea Unirea și iată că a venit rezultatul bun, foarte bun al alegerilor din România, al AUR-ului. Și în acest fel oferim o șansă cetățenilor Republicii Moldova să aibă o opțiune unionistă, așa cum n-au mai avut-o din 1989, când am avut Frontul Popular, pentru că o altă oportunitate atât de puternică cu un rezultat deja pan-românesc noi n-am avut în cei 30 de ani de la ‘89 încoace.

Și de asta este o ocazie și pentru unioniști să ne dăm votul nu pornind de la șanse, că iarăși nu este democratic, chestiunea asta cu șansele este împotriva democrației, parlamentul trebuie să fie oglinda societății, cum este structura societății și fiecare ar trebui să voteze pornind de la conștiința pe care o are, altfel ne trezim că dăm un vot util, după care să nu primim nici măcar o felicitare de „Podul de flori”, cum s-a întâmplat pe 6 mai, chiar acum câteva săptămâni. Am primit felicitare de sărbătoarea Hederlez, n-avem nicio problemă cu ea, deși puțină lume în Moldova a auzit de această sărbătoare din Găgăuzia, dar am fost stupefiați să nu primim o felicitare de „Podul de flori”, unde sunt vizați 80-90 la sută din populația Republicii Moldova. Și la fel a fost cu tricolorul, la fel a fost cu noțiunile astea care au apărut cu națiunea civică, poporul moldovenesc și alte teze sovietice.”

Europa Liberă: Haideți să vedem, totuși, de ce ați negociat cu PUN și de ce nu ați căzut de acord să mergeți pe o singură platformă, adică într-un singur bloc?

Dorin Chirtoacă: „Oamenii deja știu că personal, de când am preluat poziția de lider al Partidului Liberal, deși eram printre liderii partidului de la bun început și am chemat întotdeauna la unitate, dovadă că Mișcarea Acțiunea Europeană a aderat la un moment dat la Partidul Liberal pe când noi eram încă în parlament și în actul de guvernare și după, încoace în anii 2018-2019, am chemat pe toți să venim sub același stindard, sub flamura Unirii, de asta am format Mișcarea Unirea. Din păcate, au existat colegi care au refuzat constant, cei de la PUN au fost unii dintre ei și care cu vehemență, mai mult decât au refuzat și chiar ne-au acuzat de lucruri nedrepte.”

Europa Liberă: Și totuși, ați negociat, ați revenit la masa discuțiilor?

Dorin Chirtoacă: „După care chiar la sfârșitul săptămânii trecute în seara în care aveam unul dintre birourile noastre permanente în care discutam cum este mai bine să procedăm în aceste alegeri, a venit un mesaj de la dl Anatol Șalaru, la care am răspuns cu un apel telefonic, am vorbit preț de un sfert de oră cred că la telefon, dânsul a venit cu această propunere: „Hai să facem ceva împreună”. Am zis: „Foarte bine, haideți să facem cu toții un bloc larg, unionist, împreună și cu PNL-ul, împreună cu toți colegii din Mișcarea Unirea, împreună cu AUR și în felul acesta să mergem toți unioniștii grupați, uniți, ceea ce vor oamenii de la noi”. Au început discuțiile pe bilaterală, a discutat și dl Ghimpu cu dl Șalaru, și alți colegi au discutat între ei, pentru ca peste 24 de ore să primim mesajul că nu merge. „Decideți voi așa cum credeți de cuviință”, este mesajul venit de la unul dintre fruntașii PUN, Corneliu Pântea, consilier municipal, transmis colegilor noștri. Așadar, d-lor au apărut și cum au apărut, așa au dispărut, după care noi am luat decizia deja singura pe care o aveam dintre opțiunile constructive, în așa fel încât să avem o consolidare și unificare a curentului unionist.”

Dorin Chirtoacă: „Da, dar de cine este criticat?”

Europa Liberă: Păi, dacă luăm presa și acum citim articolele...

Dorin Chirtoacă: „Aha, de presă?! Dar cu ce drept presa critică AUR-ul, fără să aibă dovezile de rigoare?”

Europa Liberă: Ce ne puteți spune Dvs. despre AUR ca să-i fie clar și cetățeanului, totuși, ce reprezintă acest partid?

Dorin Chirtoacă: „La fel și noi, Partidul Liberal, am fost numiți fasciști, extremiști, radicali, Ghimpler ș.a.m.d. S-a adeverit ceva din toate astea sau s-a demonstrat că suntem constructivi, proeuropeni, dar, în același timp, patrioți și pentru Unire? De ce Unirea nu are dreptul să fie abordată la nivel european? De ce din cauza Unirii se pun pecete extremiste unora și în cazul dat colegilor de la AUR? Pentru că d-lor sunt un partid patriot, proeuropean, pro-NATO, pro-Unire, este, dacă doriți...”

Europa Liberă: E un partid, totuși, antisistem.

Dorin Chirtoacă: „Este un partid care pe undeva preia retorica pe care a avut-o dl Băsescu în partidul inițial, PD, PDL, după aceea PMP și care are mai mari accente patriotice de dreapta, lucru absolut firesc într-o Europă a națiunilor, d-lor vor adera la ECR, la grupul european ECR, care este o fostă parte a Partidului Popular European, o aripă a Partidului Popular European. Din acest punct de vedere, acolo se vorbește despre mai multă calitate, mai puțină risipă, mai multă suveranitate, mai puțină birocrație de la Bruxelles, niște lucruri, până la urmă, de bun-simț, o chestiune conservatoare. Nu există niciun fel de accent dintre acelea care se tot încearcă a le alipi...”

Europa Liberă: Că sunt anti-NATO, anti-UE, anti-mască, anti-vaccin, prorus, aceste calificative le citim în presă.

Dorin Chirtoacă: „Pe bază la ce? Pe bază la propagandă și intoxicare tocmai pentru a le atenua creșterea, dar, din câte vedem, toate au avut efect invers chiar în România, iar aici, în Republica Moldova, care dintre acestea pot fi atribuite nouă, unioniștilor din Republica Moldova, pentru că noi participăm sub stindardul AUR, cei care am și fost până acum aici prezenți?”

Europa Liberă: Dar este o diferență între AUR în România și AUR în Republica Moldova?

Dorin Chirtoacă: „Aici încă nu a pornit aplicarea, lipirea acestor etichete nouă, celor care participăm în această campanie sub stindardul AUR, pentru că s-ar putea să fie total lipsit[ de credibilitate în condițiile în care oamenii ne cunosc de ani de zile cum suntem, să se încerce să mi se lipească eticheta de prorus, de anti-NATO, de anti-UE, de fascist, de extremist, să încerce cineva să-mi pună această etichetă, să vedem dacă oamenii vor crede aceste absurdități și colegilor care suntem, dl Munteanu, dl Bilețchi și ceilalți.”

Europa Liberă: Cine va mai fi pe listă?

Dorin Chirtoacă: „Este deschis, se discută, încă nu știm, iar ocazia totuși este una unică de la ‘89 încoace. Niciodată un partid de la București nu și-a asumat un destin și pentru Republica Moldova la modul deschis, ori noi știm foarte bine că în Republica Moldova fac campanie toți cei care vor. Putin cu Kozak și ceilalți fac campanie pentru Dodon, pentru Usatîi, inclusiv Șor, indirect, pentru mafie, că acolo își poate găsi mafia rezolvarea, în Est. Europa de Vest, Angela Merkel, unde o să meargă acum Maia Sandu în vizită...”

Europa Liberă: Deja este în vizită...

Dorin Chirtoacă: „Face campanie pentru PAS, pentru partidul proeuropean, pro-prezidențial care a refuzat un bloc larg proeuropean și unionist, ceea ce este o greșeală și acum, pentru că în loc să-i întrebăm de ce au refuzat blocul unit al nostru, al proeuropenilor și al unioniștilor, se încearcă să fie lipite etichete unioniștilor. Asta este și arogant, și incorect, și din toate punctele de vedere nedemocratic. Deci, toată lumea face campanie de oriunde doriți pentru bucata asta de pământ. De ce Bucureștiul nu are dreptul să facă campanie pentru propria bucată de pământ ruptă din trupul țării în 1812 și 1940?”

Europa Liberă: Cineva reproșa AUR-ului de la București că de când au acces în Parlamentul din România nu au lansat nicio inițiativă referitoare la ceea ce ar trebui să se întâmple în relația cu Republica Moldova.

Dorin Chirtoacă: „Pot fi invitați domnii deputați și senatori și întrebați, ei sunt persoane publice și, din câte cunosc, au inițiative și au atitudini permanente în acest sens. Deocamdată, primul lucru pe care trebuie să-l facă Republica Moldova este să ridice interdicția rușinoasă, lașă, aplicată lui George Simion, că astăzi un deputat din Parlamentul României nu poate veni la Chișinău, deși are birou parlamentar aici și până la urmă este un patriot al neamului.

Dincolo de toate, România vine cu vaccin, vine cu ajutoare umanitare, vine cu asistență pentru ca Moldova să supraviețuiască, de când este pandemia cel puțin, dar și în toți 30 de ani și noi umilim România prin faptul că avem un deputat român care nu are dreptul să treacă Prutul, pe ce motiv? Că se găsesc fel de fel de pretexte, precum că instanța până va decide, știm foarte bine că lucrurile sunt la mica înțelegere până la urmă și la o decizie politică care, din păcate, este convenabilă și partidului pro-prezidențial, și Partidului Socialiștilor, și celorlalți care sunt coloana a cincea.”

Europa Liberă: Dar, apropo, dl Ghimpu a acceptat să mergeți într-un bloc cu AUR?

Dorin Chirtoacă: „Toți colegii ne-am consultat, consiliul partidului, biroul partidului, am avut patru sau cinci ședințe, am făcut-o la modul deschis, sincer, luând în calcul toate riscurile, luând în calcul avantajele, dezavantajele, dar am pus ca prim obiectiv să dăm posibilitatea cetățenilor să voteze o opțiune unionistă puternică. Noi nu vom ataca ceilalți colegi care împărtășesc aceleași valori ca și noi, unioniste, oamenii deja vor putea face alegerea.”

Europa Liberă: Cine vor fi adversarii pe care o să-i criticați cel mai dur?

Dorin Chirtoacă: „Indiscutabil, cei care reprezintă interesele Rusiei în Republica Moldova: Dodon, Șor, Usatîi și toată clica lor. Apropo de prorusul AUR, da, deci noi, așa-numiții proruși AUR, ne vom bate în primul rând cu cei care știm că sunt, este ridicol modul în care se încearcă a porni această campanie electorală și este incorect, și cineva va trebui să-și toarne cenușă pe cap după ce vor trece alegerile, văzând atitudinea noastră și știind că au încercat să ne lipească etichete false. Mă refer la presă, societatea civilă, bloggeri și fel de fel de personaje care, de fapt, sunt angajați în serviciul partidului pro-prezidențial cu acest vot util, cu chestiunea asta proeuropeană, însă fără ca măcar elementarul element românesc firesc din societatea noastră să se poată afirma.

De ce ajunge tot ce este românesc în Moldova să fie scos în afară, marginalizat și să fie doar la bucătărie, ca pe vremea sovietică, de ce? Care este motivul? Ce a făcut rău sentimentul românesc din Republica Moldova, din Basarabia, Europei și lumii, că nu este voie le președinție să se spună deschis lucrurilor pe nume, ceea ce e legat măcar de valorile noastre naționale? Cum de la Strasbourg s-a ajuns să se spună că e națiunea moldovenească, că e poporul moldovenesc, că-i națiunea civică? Cum s-a ajuns ca de ziua tricolorului să ne spună că tricolorul e cu stemă, când noi toți l-am văzut cu ochii noștri că e tricolor curat românesc fără stemă, l-am avut din ‘90, din aprilie până în noiembrie, după care deja și cu „Podul de flori”.”

Europa Liberă: Dl Chirtoacă, Dvs. sunteți politician experimentat. Totuși, Maia Sandu s-a întâlnit de două ori cu omologul său de la Cotroceni, Maia Sandu s-a văzut cu șeful executivului de acolo, există cooperarea asta bilaterală, ea nu este neglijată.

Dorin Chirtoacă: „Ea a fost întotdeauna timp de 30 de ani, dar trebuie să avem obraz, trebuie să avem bun-simț, trebuie să lăsăm ce este românesc în Republica Moldova să se poată afirma. Și dvs., Europa Liberă, în anii ‘70, pe vremea regimului comunist erați purtător ai drapelului românismului în tot spațiul estic. Vă dau exemplu o scrisoare care a fost transmisă Europei Libere de cei din Frontul Național Patriotic din care făcea parte și unchiul meu, Gheorghe Ghimpu, uitați-vă cum începe: Dle director...”

Dorin Chirtoacă: „...„Dle director, domnilor colaboratori ai postului de radio Europa Liberă”, vă citesc o singură propoziție: „Vă solicită atenția un grup de tineri, unii încă studenți, alții foști studenți din mai multe părți ale Basarabiei, Nordului Bucovinei și Transnistriei, străvechi teritorii românești trunchiate de la scumpa patrie-mamă România, aflate azi și cine știe cât timp înainte sub cea mai crudă și despotică tiranie pe care o cunoaște omenirea, mult prea șovina cizmă rusească”. Anii ‘70, noiembrie ’71. Grafie latină, pentru asta - șase ani de pușcărie Gheorghe Ghimpu, opt ani de pușcărie Alexandru Usatiuc-Bulgăr. Astea nu sunt chestiuni minore de la care să se pretindă acum că, vezi Doamne, să nu ne dezbinăm pe asemenea lucruri, să căutăm ceva pragmatic. Da, foarte bine, căutăm pragmatic, dar nu scuipăm în cele sfinte, or astea sunt sfinte pentru noi, care țin de tricolor, de identitate, de românism până la urmă.”

Europa Liberă: Dar cunoașteți și o reacție a dlui Băsescu referitoare la decizia pe care ați luat-o să mergeți împreună cu AUR?

Dorin Chirtoacă: „Nu, dar niciodată nu au existat asemenea abordări ca să existe reacție la ce facem noi și ce fac d-lor.”

Europa Liberă: Adică nu i-ați cerut un sfat?

Dorin Chirtoacă: „Păi, dar în condițiile în care d-lui a fost alungat practic și din preajma PUN-ului, PUN-ul s-a folosit, din păcate, foarte mult timp de imaginea dlui Băsescu și asta a fost o chestiune urâtă din partea d-lor, chiar și pe ultima sută de metri la prezidențiale, dar e un alt subiect, dar d-lui tot timpul a susținut unificarea unioniștilor.”

Europa Liberă: Cine va fi votantul Dvs. și cine va fi votantul PUN-ului, pentru că oricum cetățeanului îi va fi greu să știe pentru cine să voteze, celui care împărtășește curentul unionist?

Dorin Chirtoacă: „Unirea este calea cea mai scurtă, eficientă și singura, de fapt, pentru integrarea Moldovei în NATO și UE, pentru că Uniunea Europeană, de fapt, nu oferă proiecție, nu oferă posibilitate de aderare, oportunitate de aderare pentru Republica Moldova, perspectivă de aderare nu oferă, doar ca vecini, ori noi deja suntem integrați.”

Europa Liberă: Bruxelles-ul, autoritățile, demnitarii de acolo spun că, dacă Republica Moldova își face lecția de acasă, are toate șansele să meargă cu ocerere pentru a solicita aderarea la UE.

Dorin Chirtoacă: „Dacă... Asta a fost și acum 10-15 ani, și acum 20 de ani.”

Europa Liberă: E valabil doar dacă guvernarea își face tema de acasă.

Dorin Chirtoacă: „Or, în raport cu Balcanii de Vest, există clar o perspectivă de aderare. Să înțelegem, este o chestiune internațională nerezolvată la ora actuală, Uniunea Europeană nu îndrăznește să treacă Prutul în așa fel încât Moldova să facă parte din Uniunea Europeană, nu oferă această perspectivă, iată că AUR a trecut Prutul, a avut acest curaj, pentru că este o nedreptate la nivelul european, și dl Băsescu nu o dată a spus că nu este oferită niciun fel de perspectivă de aderare a Republicii Moldova, că dacă vom vedea și vom trăi, păi asta poate să fie și peste 100 de ani, dar la noi cetățenii deja sunt integrați în spațiul european. Cum? Cetățenie, merg la vaccinare în România, își rezolvă problemele în Italia, trimit bani acasă și ne întrețin, suntem un teritoriu întreținut din Vest de concetățenii noștri și de ajutoarele europene, dar abandonat la mâna Estului prin Dodon și toată clica de aici.”

Europa Liberă: Dl Chirtoacă, dar și de 30 de ani se vorbește despre Unire și Unirea încă e la orizont?

Dorin Chirtoacă: „Statele Unite au fost singurele care au acceptat Unirea atunci. Din păcate, a fost sabotată de pe ambele maluri ale Prutului și din Vest. Lucrul acesta este știut. Și noi nu am avut capacitatea și curajul suficiente ca societate, pentru că, în ’90, Frontul Popular avea 30 la sută din mandatele din parlament, nu avea majoritatea pentru a vota Unirea. Or, tocmai acesta este scopul AUR-ului și la București, și la Chișinău, 50 la sută din mandate, 50+1 de mandate în Parlamentul României și 50+1 de mandate în Parlamentul Republicii Moldova, astfel putem vota Unirea și problema se rezolvă.”

Europa Liberă: În câți ani?

Dorin Chirtoacă: „2024-2025, următorul ciclu electoral.”

Europa Liberă: Vladimir Putin a făcut câteva declarații referitoare la situația din regiune, inclusiv a spus că Rusia și-ar dori o relație bună cu România și a avansat și o idee de reunificare a celor două maluri ale Nistrului, spunând că trebuie să i se ofere un statut regiunii transnistrene, respectând suveranitatea Republicii Moldova. Întâmplător sau nu au apărut aceste declarații acum?

Dorin Chirtoacă: „Retorica perdantă a lui Putin ca de obicei în plan regional, pentru că de când a creat problemele din Crimeea și Donbas Putin a pierdut orice credibilitate pe plan internațional și va sfârși ca un dictator la fel cum au fost cei din perioada sovietică, mai devreme sau mai târziu, mai ales că a fost și crima cu avionul respectiv și multe alte crime adunate în acești 20 de ani ai lui în care tot schimbă termenele Constituției...”

Europa Liberă: Dar faptul că el vrea o relație bună cu România cum îl priviți?

Dorin Chirtoacă: „El constată, de fapt, că nu mai poate face nimic și atunci aruncă propoziții frumoase, poate cineva va mai vota pentru asta forțele pro-ruse.

În realitate, Transnistria este o enclavă neajutorată, pentru că de când Ucraina a fost lovită de Rusia, ea a devenit, de fapt, scutul nostru. Ucraina este scutul nostru astăzi, întrucât ucrainenii, având problemele din Donbas și Crimeea, au înțeles că trebuie să lupte pentru independență. Or, Transnistria în cazul dat este deja nu parte a lumii ruse, la fel ca Ucraina și tot spațiul post-sovietic, în afară de țările baltice, dar este între Ucraina, care este și ea la fel un spirit patriotic, la fel ca și România, la fel ca și Polonia, Ungaria și Transnistria s-a nimerit între noi și Ucraina și nu prea are soluții și eu cred că comunitatea din Transnistria și din Republica Moldova cu viziuni pro-ruse treptat va înțelege că va trebui să găsim un numitor comun la fața locului, că peste Ucraina nu putem sări nimeni și este o chestiune obiectivă.”

Europa Liberă: Va urma și o reacție din partea României referitor la această declarație a liderului de la Kremlin?

Dorin Chirtoacă: „Nu am de unde să știu, vom trăi și vom vedea.”

Europa Liberă: Când o să mergeți cu actele în regulă să vă înregistrați la CEC?

Dorin Chirtoacă: „În primul rând, noi deja suntem cu actele în regulă. Și anume, dacă vă amintiți, înainte de alegerile prezidențiale s-a tot spus din partea dnei Sandu și, respectiv, a PAS-ului că d-lor își doresc parteneri firești în parlament, și anume unioniștii. Atunci noi discutam că acest parteneriat firesc între proeuropeni și unioniști îl vom face prin intermediul unui bloc larg, unde să fim toți și să avem pur și simplu turul trei al alegerilor prezidențiale, deci în turul doi toți ne-am adunat, am susținut-o pe dna Sandu, l-am alungat pe Dodon din președinție, înainte de asta a fost alungat Plahotniuc.

Foarte bine, acum era momentul, ocazia extrem de potrivită toți să mergem uniți pe o singură listă și să avem acolo loc și pentru proeuropeni, și pentru unioniști, și pentru centriști, la urma urmei, dar să depășim chestiunea asta mai ușor, să avem 50+1 în parlament, chiar 60, 65 de mandate sau mai mult, spre 70, să putem alunga mafia, înlătura mafia de la butoane și după care să construim democrația la modul firesc. Iată noi asta în condițiile în care își doresc parteneri firești, unioniștii, n-au acceptat un bloc larg împreună, noi ne-am adunat sub stindardul AUR ca să putem oferi cetățenilor anume opțiunea despre care vorbeau chiar d-lor.

Sperăm că în acest fel nu vor fi atacuri absurde sau ceea ce a început prin intermediul bloggerilor și, respectiv, diverselor persoane, inclusiv din presă, să ne spună că, vezi Doamne, nu avem dreptul, în general, să candidăm, că îi micșorăm din șanse. Nu vă supărați, este o abordare nedemocratică.”

Europa Liberă: Liderul Antimafie, Sergiu Mocanu, a venit cu o sugestie, îndemnându-vă să că retrageți unioniștii din cursă și să lăsați ca să...

Dorin Chirtoacă: „Unde-i democrația? Păi, în felul acesta nu observăm cu toții că este vorba despre aroganță, duble standarde și ipocrizie, fățărnicie? Adică, pe de o parte vrem parteneri firești în parlament, unioniștii, pe de altă parte, în bloc nu mergem cu ei, iar când unioniștii se adună sub flamura unui partid care a spart totul în România, surpriza, cum s-a spus, dintr-odată 10 la sută și în parlament, etichete și n-aveți dreptul să candidați, că le creați probleme altora. Logica democrației unde este în această situație?”

Europa Liberă: Când mergeți la CEC?

Dorin Chirtoacă: „La CEC o să mergem în zilele următoare, în funcție de agenda și calendarul electoral pe care îl stabilim împreună la staff, nu este nicio grabă, noi vrem să dăm o opțiune, noi nu alergăm să prindem ceva, așa, din zbor, noi vrem să așezăm lucrurile puternic, solid și să dăm o opțiune clară unioniștilor pentru a vota. De asta s-au și făcut eforturile de a-i uni pe toți, de a-i aduce pe toți, inclusiv colegului și, respectiv, colegilor de la PUN, unde s-a mers până la a oferi primele locuri pe listă și asta a fost refuzat. De exemplu, eu personal, când am discutat cu colegii de la AUR, le-am spus în felul următor: „Mă puneți unde vreți pe liste, nu solicit un loc anume. Să fie clar, demnitatea mea și, mai ales, în situația în care mă aflu personal și cu doliu ș.a.m.d., cer un singur lucru: respectarea demnității colegilor din Partidul Liberal”. Și lucrul ăsta a fost obținut.”

Europa Liberă: Și ați putea să ne dați 5-6 nume ale celor care se vor regăsi pe listă?

Dorin Chirtoacă: „O să discutăm lucrurile acestea. Și astăzi am avut o ședință de staff, și nu au fost vehiculate nume. Fiecare partid își adună din resursele interne, din punctele, din deciziile statutare pe care le are, că suntem trei partide, practic, în formulă acum, pentru a-și prezenta candidații. La noi sunt colegi care nu vor să fie pe liste din motive personale, fiecare are ale sale, dar nu că ar avea ceva împotrivă. Sunt colegi care completează deja dosarele și cred că zilele următoare va apărea o listă preliminară, după care va fi o listă depusă la CEC. Nu asta contează. Nu contează persoanele, vă spun absolut sincer, chiar nu contează acum X, Y, Z, contează șansa ca pe ambele maluri ale Prutului să apară o forță unionistă în parlament. De ce Unirea este în Parlamentul României și de ce Unirea nu este în Parlamentul Republicii Moldova, când ea există în societate? În societate pentru Unire sunt aproape 50 la sută din cetățeni, peste 40 la sută...”

Europa Liberă: O să vedem ce au să arate rezultatele votului din 11 iulie.

Dorin Chirtoacă: „E adevărat, dar în condițiile în care votul este pregătit la modul: „Nu aveți ce vă băga, ar fi o problemă cu șansele voastre, dezbinați societatea, trebuie să dăm votul util; vrem unioniștii în parlament, dar nu-i luăm în bloc și, de fapt, mizăm pe votul lor”, care este miza, de fapt, la toată propaganda asta? Ca votul unionist să meargă la partidul pro-prezidențial, la PAS. Și acest discurs pacifist al d-lor, dar care este pe jumătate pacifist, dacă ar fi fost pacifist până la capăt, eram într-un bloc cu toții. N-au vrut. Oamenii trebuie să înțeleagă că nu știu dacă merită să voteze util, ca după aceea să fie felicitați doar cu sărbătoarea Hederlez. E o chestiune de obraz.”

Europa Liberă: Dar nici să nu se întâmple că vă criticați prea dur până la alegeri...

Dorin Chirtoacă: „Dar unde ne criticăm, prin ce ne criticăm?”

Europa Liberă: Nu, să nu se întâmple așa ca după asta în parlament... Iarăși trebuie să lăsați loc de dialog.

Dorin Chirtoacă: „Noi am spus clas, oponenții noștri nu sunt proeuropenii, oponenții noștri sunt Dodon și forțele Rusiei. În ceea ce-i privește pe proeuropeni, îi vrem parteneri corecți în relația cu noi, cum noi am fost cu ei timp de, iată, doi ani de zile și, de fapt, în toți anii de colaborare, inclusiv din 2009-2010, pentru că de când am avut Alianța pentru Integrare Europeană noi am fost corecți, iar d-lor, inclusiv din cei care astăzi sunt fruntași au cam fost implicați în semnăturile legate de aeroport, de Banca de Economii și multe altele, doar că, iarăși, nu prea se vorbește, că multe dintre instrumentele de aducere la cunoștință a informației către cetățeni sunt în mâinile lor și ale celor care...”

Europa Liberă: Dl Ghimpu ar putea să se regăsească pe listă?

Dorin Chirtoacă: „Pe dl Ghimpu l-am întrebat, a spus că nu-l interesează deocamdată o chestiune de a candida pe o listă sau alta, dar a fost în asentiment cu noi, că trebuie să găsim o opțiune puternică de vot unionistă pe care s-o oferim cetățenilor în contextul actual, astfel încât să mergem cu toții înainte pentru promovarea Unirii.”

Europa Liberă: La alegerile parlamentare din România, AUR a câștigat și cu votul diasporei.

Dorin Chirtoacă: „Dacă plecăm de la această premisă, AUR-ul deja are trecut pragul electoral, pentru că dacă sumăm ceea ce a votat diaspora românească împreună cu cea din Republica Moldova, că sunt interpătrunse din Europa de Vest și, în special, din Italia, ce au votat cetățenii noștri din Republica Moldova cu dublă cetățenie aici, în secțiile de votare din Republica Moldova și, respectiv, ce au votat cei din România cu dublă cetățenie, pragul, practic, este atins.”

Europa Liberă: Și dvs. mizați pe acest vot din diasporă?

Dorin Chirtoacă: „Mizăm pe triplarea votului în acest sens sau poate chiar mai mult, pentru că AUR în România în prezent este al treilea partid, a depășit deja și situația de la alegerile...”

Europa Liberă: Cunoaștem asta. Dar veți include și persoane din diasporă pe listă?

Dorin Chirtoacă: „Având în vedere că este un lucru cunoscut, de ce nu se spune despre asta? De ce se lipesc etichete, dar nu se spune deschis că AUR-ul este în creștere, a depășit USR sau a depășit alte partide și s-ar putea să fi depășit deja și PNL-ul din România și este la concurență în primii trei: PSD, PNL, AUR.”

Europa Liberă: Unii spun că câștigul AUR-ului se bazează mai mult pe mesaje decât pe un program clar.

Dorin Chirtoacă: „Unii... Păi haideți să-i chemăm pe cei de la AUR să prezinte programul, să-și prezinte poziția, viziunea, după care să-i chemăm și pe aceia unii și să-i punem în dezbatere și atunci vom vedea cine are dreptate.”

Europa Liberă: Dar ce trebuie să rețină cetățeanul din programul AUR?

Dorin Chirtoacă: „Că este un partid patriotic, un partid suveranist, un partid care nu vrea ca Europa și România să fie conduse de birocrații de la Bruxelles, dar să existe mai multe autonomii în luarea deciziilor la nivel național, să nu existe risipă de bani. De exemplu, ei din subvenția publică din România (e o chestiune onorabilă) nu vor să-și finanțeze activitățile, dar au pus toți banii deoparte să facă un spital. Este o chestiune concretă pentru cetățeni și multe alte lucruri, deci vorbim despre un alt nivel, așa cum abordează d-lor lucrurile de a face politică – mai direct, mai deschis și cu a nu permite călcarea în picioare a valorilor naționale, a valorilor patriotice pentru care, repet încă o dată, și dvs. ați luptat, Europa Liberă, din ‘49 încoace sau de când a fost înființat acest post pe tot spațiul estic. Integrarea europeană nu trebuie să presupună distrugerea a tot ceea ce înseamnă valori naționale. Și din acest punct de vedere și noi, colegii din Partidul Liberal, tot timpul, chiar dacă uneori am mai fost criticați din Vest, am pus accent pe tot ce este național, pe tot ce este patriotic, pe tot ce este românesc.

Adică, de ce cele două Germanii au voie să se unească și în felul ăsta sunt lichidate consecințele războiului și ale Pactului Ribbentrop-Molotov și de ce noi trebuie să trăim după Pactul Ribbentrop-Molotov, că noi așa trăim astăzi? Deci doar limba română a fost acceptată în spațiul de aici, dintre Prut și Nistru, în rest, tot ce este românesc – peste Prut, peste Prut, cam ăsta este mesajul tuturor, și din partea proeuropenilor, și din partea prorușilor. Dar cu ce am greșit ca la noi acasă să fim expediați peste Prut în ceea ce privește valorile noastre trăite, suferite atâția ani?”

Europa Liberă: Cum vedeți Dvs. situația postelectorală?

Dorin Chirtoacă: „În mod cert și clar prin declarațiile PAS-ului făcute deja la ora actuală, ei se pregătesc de o alianță cu Usatîi.”

Europa Liberă: De ce ați dedus acest lucru?

Dorin Chirtoacă: „Ei fie mizează că vor lua singuri peste 50 la sută din voturi, fie... Pentru că au fost întrebați și au spus că ei refuză o alianță cu Șor și cu Dodon sau ceva de genul ăsta, deși ei au mai spus anterior că nu fac alianță cu Dodon,și au făcut, dar despre Usatîi au refuzat să dea un răspuns clar. Și lucrul ăsta și noi l-am simțit, unioniștii, deja de câteva luni de zile în mod cert, mai ales imediat după prezidențiale, ca să spun așa. Și atunci să nu ne trezim cu un Usatîi prim-ministru sau cu o chestiune Usatîi...”

Europa Liberă: Dar ce faceți ca să nu se ajungă la această situație?

Dorin Chirtoacă: „Nu ce facem, ce am tot făcut în ultimii doi ani? Și anume, am spus: „Stimați colegi proeuropeni, haideți să mergem împreună într-un bloc proeuropean și unionist, pentru că doar așa putem conta pe 50+1 de voturi din toți cetățenii, pe turul trei al prezidențialelor, pentru că oamenii știu că și voi vreți în direcția Vest, și noi suntem pe direcția Vest, dar cu mai mult patriotism în noi, că așa suntem noi.

N-au acceptat lucrul ăsta, acum mergem pe o opțiune unionistă puternică, susținută de AUR, sub flamura AUR, dacă doriți, astfel încât să se întâmple până la urmă tot ce au spus colegii proeuropeni – vrem parteneri firești în parlament, unioniștii. Iată, stimați cetățeni, până și PAS-ul vrea ca noi, unioniștii, să fim în parlament. Asta înseamnă că PAS-ul vă îndeamnă pe dvs., cei care sunteți unioniști, să votăm AUR și să fim în parlament, și să avem Unirea și la București, și la Chișinău, iar în Parlamentul Republicii Moldova – o direcție Vest puternică, formată din proeuropeni și unioniști, fără Usatîi, Șor și toată clica lor, cum am mai spus.”

Europa Liberă: E clar cum veți proceda în caz că accedeți în parlament. Cum procedați în caz că nu treceți pragul?

Dorin Chirtoacă: „Ar fi un semn de întrebare deja nu pentru partide și pentru lideri politici. Vă spun sincer, ar fi un semn de întrebare pentru cetățeni, pentru noi toți ca cetățeni. Și pentru mine, și pentru toți ceilalți ca cetățeni care avem opțiune unionistă. Adică, în 30 de ani să ai o singură ocazie, când vine un asemenea vânt puternic, prielnic unei dreptăți pentru curentul unionist din Moldova, unei reanimări a unionismului, cum a fost în ‘90, și să nu folosim această oportunitate, o să apară întrebarea: atunci pentru ce ne mai numim unioniști, pentru ce mai spunem despre Unire și luptăm pentru Unire? Mă refer la mase, mă refer la cetățenii care apar în sondaje cu 40 și ceva la sută pentru Unire, pentru că votul...”

Europa Liberă: Apropo, acest sondaj a fost făcut la comanda AUR?

Dorin Chirtoacă: „Nu-i vorba despre sondajul ăsta, sunt zeci de sondaje care arată toate unul și același lucru.”

Europa Liberă: Dar ultimul?

Dorin Chirtoacă: „Nu cunosc dacă AUR a făcut vreun sondaj în Republica Moldova la ora actuală, nu am o asemenea informație, trebuie întrebați d-lor.”

Europa Liberă: Dar totuși, sondajele arată una, realitatea arată se pare că altceva?

Dorin Chirtoacă: „Votul util (cum să vă spun eu?), o nouă noțiune a apărut în ultimii câțiva ani că nu poți să deschizi gura, dacă ai alt punct de vedere decât votul util. Apare întrebarea: unde este democrația? Unde este corectitudinea, unde este abordarea democratică în ceea ce privește alegerile? Repet încă o dată ce am spus la început: parlamentul trebuie să fie oglinda societății. Noi avem o societate unionistă? Înseamnă că unioniștii este firesc să fie în parlament. Avem în societate proeuropeni? Urmează să avem în parlament proeuropeni. Avem de ceilalți? Avem și de ceilalți. După care împreună trebuie să avem mintea și capacitatea să construim democrația, pentru că doar pe bază de democrație putem ajunge și la Unire, și la integrarea europeană, și la prosperitate, la o viață mai bună, după care lucrurile astea o să fie transmise și celor din Transnistria și împreună cu Ucraina o s-o facem mai bine. Să dea Dumnezeu și în Rusia să se ajungă la o chestiune de genul ăsta, pentru că și ei merită o viață decentă, o viață bună, nu dictatură.”

Europa Liberă: Dar care ar fi explicația că Igor Dodon a găsit atât de repede numitor comun cu Vladimir Voronin și că, de exemplu, două partide unioniste atât de greu se înțeleg?

Dorin Chirtoacă: „La întrebarea cu Voronin și Dodon lucrurile sunt simple, răspunsul este cred că văzut și înțeles de toți, se numește Plahotniuc. Voronin cu Plahotniuc, cu Dodon, cu Șor, inclusiv cu Usatîi întotdeauna au fost o tagmă. Că și-au mai împărțit rolurile între ei este știut.”

Europa Liberă: Adică credeți că scenariul e plămădit de Plahotniuc?

Dorin Chirtoacă: „Este plămădit de toți ei împreună cu rol mai mic sau mai mare, în funcție de care acum este mai influent. Anterior cel mai influent în toată ecuația asta era Voronin, apoi a devenit mai influent Plahotniuc, după care a devenit mai influent Dodon, mâine va deveni mai influent, poate, Usatîi în toată chestiunea asta. Șor oricum se va plimba de la unul la altul, între ei. Deci e o chestiune care sub ochii noștri se întâmplă de 20 de ani și refuzăm, poate, să o recunoaștem.”

Europa Liberă: Dar de ce i-ar trebui lui Plahotniuc acest mariaj politic?

Dorin Chirtoacă: „Justiția, crimele, privatizările, hoțiile, furtul miliardului și toate celelalte, toți sunt cu mari probleme acolo, ei în parlament nu vor fi pe băncile parlamentului, ei vor fi acolo pe băncile acuzaților. Și în cazul în care cetățenii ne vor delega în parlament și-i vom reprezenta cu cinste acolo, atunci vor veni acuzațiile pentru d-lor în mod public, ceea ce nu s-a spus de procuratură și toți ceilalți din parlament pentru d-lor pe băncile acuzaților, acolo aflându-se, pentru că oamenii trebuie să audă odată și odată în ce au fost implicați toți acești hoți și bandiți care se numesc politicieni și care ne-au distrus în acești 20 de ani.”

Europa Liberă: Dar Plahotniuc e fugar, nu e în Republica Moldova. La ce i-ar mai trebui să-și facă majorități aici?

Dorin Chirtoacă: „Dar proprietățile lui Plahotniuc unde sunt? Dar businessurile lui, care prosperă la ora actuală și sunt promovate de Primăria Chișinău, unde sunt?”

Europa Liberă: Dar care sunt ele?

Dorin Chirtoacă: „Hotelul Național, de exemplu, despre care s-au făcut știri că urmează consultări publice, Primăria Chișinău frumușel, disciplinat a dat în lucru să fie făcute discuțiile cu privire la ceea ce se întâmplă acolo. Este hotelul furat de Plahotniuc și Voronin, și Greceanîi, și Dodon, și toți și dintr-odată au și bani, au de toate să vină la consultări, după care se face proiectarea, după care să construiască, la fel cum construiesc turnul abuziv pe strada Pârcălab colț cu București.

Apare întrebarea: socialiștii care umblau cu gardurile în spinare și mă criticau la fiecare pas, inclusiv pentru blocuri construite la marginea orașului cu cinci etaje înălțime, nu au nimic de spus împotriva unui turn cu 16 etaje care este în coastele primăriei, la 500 de metri? Este primăria lui Plahotniuc astăzi la Chișinău, toate proprietățile și businessurile lui din Chișinău prosperă, Dodon și cu Voronin i le acoperă. Evident că ei tot se șantajează între ei, dar mafia întotdeauna găsește numitor comun, ca să meargă înainte. Dovadă este tot ce s-a întâmplat și în ultimii doi ani după fuga respectivului.

Nu este vorba despre prezență sau fugă, este vorba că ei toți trebuie deferiți justiției și toți trebuie să răspundă pentru hoțiile pe care le-au făcut și de pe urma cărora au pătimit toți cetățenii, tot poporul – și cei plecați peste hotare, și cei de acasă, și noi, cei care am fost pe dreapta, și Partidul Liberal în Alianța pentru Integrare Europeană. Iar în ceea ce privește componența, de ce ăia, chipurile, s-au unit, iar cei de pe dreapta încă mai ezită, când din partea noastră s-au făcut toate eforturile, este martoră întreaga societate, pe de o parte, pe de altă parte, faptul că de un an și jumătate-doi sau de când s-au format și au plecat din Partidul Liberal respectivii refuză orice cooperare poate ar trebui să dea de gândit cetățenilor – care este motivul pentru care atunci când ai toate oportunitățile să fii împreună și să fii unit, totuși se respinge chestiunea asta? Oamenii ne vor pune nota, este firesc să fie...”

Europa Liberă: Cinci, șase, șapte deputați unioniști ce ar putea face în parlament, ce ar putea schimba?

Dorin Chirtoacă: „O! Dar 30 de deputați unioniști din Frontul Popular au schimbat niște lucruri în ‘90? Dar 10-11 deputați ai PL-ului din 2009 încoace am reușit decretul cu privire la...”

Europa Liberă: Au fost alte împrejurări, au fost alte situații...

Dorin Chirtoacă: „Stați puțin.”

Europa Liberă: Ținând cont de realitățile zilei de azi?

Dorin Chirtoacă: „Păi m-ați întrebat ce ați reușit? Am reușit desecretizarea crimelor...”

Europa Liberă: Azi ce ar schimba 5-6 deputați unioniști?

Dorin Chirtoacă: „Iarăși abordarea, fără supărare, este nedemocratică. Dar cu ce drept n-ar trebui să existe 5, 6 sau 10, sau 20 de deputați unioniști în parlament? De ce n-ar trebui să existe?”

Europa Liberă: Nu se vorbește de ce să nu existe. Ce ar putea să schimbe, iată, astăzi, în condițiile de astăzi?

Dorin Chirtoacă: „Păi, acesta este un altfel de a spune: de ce ar trebui să fie în parlament?”

Europa Liberă: Nu, nu e întrebarea de ce ar trebui să fie.

Dorin Chirtoacă: „Ceea ce am schimbat până acum, în acești 30 de ani, când dezideratele Marilor Adunări Naționale au devenit fapte și realități, începând cu 2009. Și am început să spun: desecretizarea arhivelor KGB, condamnarea crimelor comunismului, tot ceea ce s-a făcut pe direcția proeuropeană, inclusiv Acordul de Asociere și libera circulație, nu am participat sub nicio formă la crime, la furtul miliardului, Banca de Economii ș.a., am fost în alianță, da, dar fără participarea la crime.

Mai departe este vorba despre apropierea Unirii, pentru că în ambele parlamente astfel pot fi adoptate legi, da, prin negociere și cu ceilalți colegi, pentru a clădi Unirea, pentru a o aduce mai aproape.

Vă dau un exemplu: alocațiile pentru copii. Nu există în Republica Moldova alocații pentru copii, orice copil din România, de la naștere și până la 18 ani, primește de la 50 până la 100 de euro pe lună, ceea ce înseamnă că la atingerea vârstei de 18 ani fiecare copil născut în România are zeci de mii de euro în cont. Am o întrebare: de ce copiii din Republica Moldova nu au dreptul și ei la așa ceva? Și am putea să o facem, pentru că la noi se dă o indemnizație la nașterea copilului, care este trei ani pentru mamă sau pentru tată. În România se dă și asta și care este mai mare decât în Republica Moldova, dar pe lângă asta este alocația pentru copil.

Se vine cu propagandă că Rusia ajută, „materinskii kapital” (capitalul matern) și toate astea, că, vezi Doamne, cât de bine e, dar ceea ce face Rusia este mult mai puțin față de ceea ce este în România, iar ceea ce este în Republica Moldova este inexistent pur și simplu, noi nu avem niciun fel de standard social în acest sens.

Iată un exemplu concret, dar aici se adaugă pensii, salarii, subvenții în agricultură. Subvenția în agricultură la noi lipsește, oamenii anul ăsta si-au gajat roada anului...”

Europa Liberă: Nu lipsește, există subvenții în agricultură.

Dorin Chirtoacă: „Unde? În ce constau? Motorina care a venit tot din România? Adică, motorină din România – da, dar Unire – nu? Stați, fraților, asta nu-i corect! Cine a recepționat motorina? Partidul pro-prezidențial și președinția. De ce nu avem voie să fie unirea în parlament? Că nu le convine lor. Unde este corectitudinea?”

Europa Liberă: Subvenții în agricultură se alocă. Este clar că e o mare diferență între cât se alocă per hectar în România și cât se acordă în Republica Moldova.

Dorin Chirtoacă: „Cât și pentru ce? Din ce am vorbit cu agricultorii, o subvenție permanentă nu există, există doar ceea ce s-au făcut protestele anul trecut și o chestiune compensatorie parțială din cauza calamităților. În România, fără să existe calamități, subvenția ajunge la aproape 200 de euro per hectar, 170-180 de euro, după aceea, prețurile la erbicide sunt mai mici, prețurile la semințe sunt mai mici, prețurile la roade sunt mai mari. Și după aceea mai există fonduri europene pentru investiția primară într-o lucrare agricolă. Or ai noștri, vă spun cazuri concrete, după ce sunt în credite de 10 ani, anul acesta au luat și datorii la Microfinanțare cu 17 la sută și au gajat întreaga roadă a anului 2021, și speră la condiții meteo favorabile, ceea ce înseamnă că dacă mai vine o urgie anul ăsta peste capul lor, ei dau faliment și nu-i poate salva nimeni. Unde este statul Republica Moldova, care triumfător...”

Europa Liberă: Are un buget auster, Dvs. cunoașteți că bugetul este mai mult consumist și asta e realitatea.

Dorin Chirtoacă: „Și de ce Unirea nu este o soluție?”

Europa Liberă: Nu e o utopie?

Dorin Chirtoacă: „La 1918, Sfatul Țării, Unirea care a fost votată a fost o utopie cumva? Avem un precedent, avem 1859, avem Mihai Viteazul. Adică, acum 400 de ani Mihai Viteazul a fost în stare, în 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost în stare, Sfatul Țării în 1918 a fost în stare, noi în 2021, după ce s-au unit cele două Germanii, vorbim despre utopii? Să ne spună cetățenii deja despre ce-i vorba.”

Europa Liberă: Asta am vrut să spun și eu, cetățeanul cu drept de vot va cântări bine și va ști cui să-i dea votul la 11 iulie.

Dorin Chirtoacă: „Este vorba, dincolo de aspectele pragmatice, pe care tocmai vi le-am demonstrat că sunt mult mai bune prin intermediul Unirii, decât a promiselor ajutoare, care vin parțial din Europa, dar n-au cum să rezolve, s-a demonstrat în acești 30 de ani; dincolo de aspectele pragmatice legate de viață, de toate mai există totuși chestiunea de demnitate.

Părinții noștri și bunicii noștri au trăit în condiții mult mai grele, mult mai austere, nici nu se compară cu situația pe care o avem noi astăzi din punctul de vedere chiar al vieții de zi cu zi, mult mai greu au trăit părinții și bunicii noștri și deportările în Siberia, și foametea, și canibalismul, și multe altele, pentru suferința lor noi avem datoria de a ne apăra și onoarea și demnitatea în toată chestiunea asta, dincolo de aspectele legate de ce mâncăm și cu ce ne îmbrăcăm.”

Europa Liberă: Dar Dvs. cunoașteți că în societatea Republicii Moldova mai există încă păreri că jandarmul român pe timpuri pedepsea cetățeanul dur?

Dorin Chirtoacă: „Și asta nu a fost tot opera propagandei într-o mare măsură?”

Europa Liberă: Eu vă zic care e spiritul din societate, temperatura...

Dorin Chirtoacă: Adică, o administrație care a venit să facă niște reguli. Că au fost și acolo lucruri care ar fi trebuit să fie mai bune, indiscutabil, întotdeauna este loc și de mai bine. Probabil, Federația Rusă, Uniunea Sovietică a făcut mai bine, când a venit cu tancurile peste noi, ne-a dus prin Siberia, ne-a împușcat aici în gropi cu var, ne-a distrus familiile, ne-a adus la canibalism, la foamete și ne-a distrus ca neam după aceea încă 50 de ani de colonizare și de deznaționalizare. Adică, haideți să punem în balanță – o chemare la ordine și disciplină în spirit european, pentru că așa a venit și Austria peste România în Transilvania.”

Europa Liberă: Dar deseori se mai spune și despre memoria scurtă a cetățenilor...

Dorin Chirtoacă: „În general, Europa a venit din Vest spre Est cu ordine și disciplină, cum a venit și Imperiul Roman acum două mii de ani. Asta s-a întâmplat. Și acum noi ce, contestăm? Și asta face Europa astăzi și în România, și în Republica Moldova, până la urmă. Se mai schimbă metodele, dar chestiunea cu propaganda sovietică, dacă și în ziua de azi mai luăm decizii pe bază de propagandă sovietică, atunci nu ne rămâne decât să ne plângem de milă și să constatăm că nu suntem în stare să trecem peste situația pe care ei ne-au creat-o, peste mizeria în care ei ne țin și nu uzităm, nu ne folosim de oportunitatea de a avea o viață mai bună.”

Europa Liberă: Și ca să concluzionăm – miza acestor alegeri din 11 iulie care este?

Dorin Chirtoacă: „Despărțirea de mafie, de crima organizată, de hoți și bandiți, care ne-au distrus progresiv în acești 30 de ani și așezarea Republicii Moldova pe un făgaș nou, democratic, proromânesc, proeuropean, în așa fel încât să putem vorbi despre recuperarea accelerată a tot ceea ce am pierdut în ultimii 20-30 de ani.”

Europa Liberă: Și e chiar atât de ușor să fie purificată clasa politică?

Dorin Chirtoacă: „Da, în cazul în care cu toții suntem corecți și abordăm lucrurile la modul liber. Oameni buni, votați pe cine credeți de cuviință, nu lipim etichete nimănui. Și vorbesc, în primul rând, din partea societății civile și a presei în acest sens, pentru că dvs. acum aveți pâinea și cuțitul în campania electorală, astfel încât să nu fie supuși presiunii cetățenii și să nu se dea curs acelor manipulări care vin din partea trollilor, personajelor angajate că neapărat să fie votat numai ăla, nu cumva să se dea un vot și celuilalt. Nu, oameni buni, este corect în timpul unor asemenea alegeri, cum au fost cele din ‘89-’90, să votăm pe bază de conștiință și, votând pe bază de conștiință, după aceea putem cere, altfel ne trezim ostatici, prizonieri ai unor manipulări care după aceea ne dor și ne costă scump prin suferințele interioare pe care le avem.”

Europa Liberă: Democrația și libertatea trebuie să câștige.

Dorin Chirtoacă: „Păi, asta am spus și eu, doar că într-un mod mai desfășurat și concret, pentru ca oamenii să înțeleagă ce avem de făcut pe 11 iulie.”

Europa Liberă: Și pe câte procente contați?

Dorin Chirtoacă: „De la 10 în sus, aceasta este abordarea. Ne-am propus o asemenea țintă, având în vedere că lucrurile pornesc nu de la zero, dar de la un vot obținut în parlamentarele din România în luna decembrie și pe puterea AUR dincolo de Prut, care a venit și dincoace, în Basarabia, să reușim un scor onorabil, reprezentativ pentru unioniști, or scorul unioniștilor în Republica Moldova a fost de la 10 în sus întotdeauna. Cel mai înalt scor obținut de Partidul Liberal a fost 16 la un moment dat în 2009 sau în 2010.”

Europa Liberă: În 2010.