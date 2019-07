Dorin Chirtoacă despre atacurile privind pavajul de pe strada pietonală: „Unii și aceeași, recurg la manipulare și denigrare”

Este a doua oara in ultimele saptamani, cand unii si aceeasi, recurg la manipulare si denigrare. Data trecuta a fost cu "PAM-PAMl", acum cu pietonala.



Inteleg ca vin alegerile locale, si ca "mortul nu a murit", iar pe langa asta ii demasca pe multi dintre cei "vii", implicati in furtul miliardului. Pe langa asta, evident ca trebuie din nou gasit un "vinovat", de dezvoltarea capitalei, pana la urma.

Dumnealor au solicitat o opinie ieri, dar nu au avut rabdarea pana azi, sa o primeasca. Iat-o aici:

1. Este prima si singura strada cu pavaj de granit, din Chisinau si este facuta la fel ca strazile din orasele Europei medievale, de acum 300-500 de ani (ceea ce se pune acum pe str. Sciusev, nu este granit, e pavaj obisnuit).

2. Strada necesita intretinere, ori ea este lasata de izbeliste de doi ani, la fel ca Valea Morilor, unde lucrurile de asemenea degradeaza.

3. Pavajul de granit o sa tina si mai departe zeci si sute de ani, dar daca este scos un singur cub de granit de la locul sau, restul sar toate treptat, pentru ca asa este constructia - tip domino, si aici, si in Europa.

4. Am atras si nu odata atentia tuturor ca proiectele mele sunt lasate intentionat sa degradeze, pentru a fi criticate si denigrate, dupa.

5. Ceea ce s-a publicat nu este un articol de presa, ci un act de propaganda. Scopul este de a-si bate joc de munca subsemnatului, de proiectele europene, de a manipula si de a frana dezvoltarea orasului.

Concluzie: in timp ce unii furau miliardul si ma sabotau la Primarie, eu faceam ceva, lucram, aveam proiecte, inclusiv pietonala, iar daca ne uitam in raportul de activitate, am facut mai mult decat toti ei, luati la un loc.

Multumim pentru publicitate, fie ea si neagra!

https://www.facebook.com/