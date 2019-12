Dorin Chirtoacă despre PDM și Pavel Filip: „Ei sunt în stare de orice mesaj, de la pro-euroasiatic până la pro-european și poate chiar unionist”

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Mai multe personalități au răscolit în cufărul amintirilor și ne-au împărtășit tradiții și datini care, de-a lungul deceniilor, fie că și-au pierdut din culoare, fie că au dispărut cu totul, fie că au reînviat sub alte forme.

Există o sumedenie de tradiții și obiceiuri legate de Ajunul Crăciunului. În tradiția populară, este sărbătoarea de sfârșit de an patronată de moș Ajun, despre se spune că ar fi fost frate geamăn cu moș Crăciun. Moș Ajun este cel care a poruncit să se dea flăcăilor colaci,...

Dorin Chirtoacă: „Nu, nu, nu. Ei sunt în stare de orice mesaj, de la pro-euroasiatic până la pro-european și poate chiar unionist într-un singur scop, pentru acapararea puterii și reinstaurarea unui regim mafiot, cum l-au făcut ei cu mâna lor, pentru că până în 2016 cât am fost în alianță - una pro-europeană, echilibrată cât de cât, cu toate luptele interne -, nu s-a ajuns la monopolizarea spectrului politic în totalitate de un singur partid. Din 2016, de când a intrat în cârdășie Partidul Socialiștilor deschis deja, după cum se vede ei erau demult, de prin anii 2006, când Dodon făcea privatizări pe vremea lui Voronin pentru Plahotniuc, că toate - Hotelul Național, Hotelul Codru, Parcul La Izvor, restaurantul, teren pe str. Tudor Vladimirescu -, toate astea i le-a livrat Dodon.”

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)