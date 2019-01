Dorin Chirtoacă îl acuză pe Andrei Nastase că a furat împreună cu Victor Țopa 7 milioane de Euro

Ex-primarul municipiului Chișinău, vine cu acuzații dure în adresa unuia dintre liderii ACUM – Andrei Nastase.







„Andrei Nastase criticând privatizarea recenta de către regim a companiei "Air Moldova", s-a dat de gol si a recunoscut, ca în anul 2001 si după, a fost implicat in prima încercare de privatizare a "Air Moldova", cand fiind impreuna cu Victor Topa, au fost procurate 49% din actiunile acestei companii sub paravanul unei firme germane (la fel ca si firmele fondatoare ale "JurnalTV").” A declarat fostul edil al capitalei.



”L-au mințit atunci pe Voronin cu privire la niște pretinse investiții germane si avioane noi pentru "Air Moldova". Escrocheria a fost deconspirata si anulata de Voronin. Andrei Nastase, in calitate de avocat, si nasul sau de cununie, Victor Topa au mers in judecata, au ajuns la CEDO si au câștigat 7,5 milioane EURO, achitate din bugetul nostru, de pe spatele cetățenilor Republicii Moldova, pe care i-au pus in buzunar.”

De acolo casele si traiul lor la Frankfurt, si vila de la Codru, si vila de la mare din Spania, si banii pentru de toate etc. Initial, in discutie, Nastase a pretins ca este vorba de o companie germana, pentru ca dupa cateva minute, sa recunoasca ca a fost afacerea lui si a nasului sau de cununie, Victor Topa, Andrei Nastase spunand citez: "doar este onorabil sa castigi la CEDO 7 milioane de EURO". Interlocutorii l-au întrebat: "Domnule Nastase, chiar 7 milioane de EURO?" – a declarart Dorin Chirtoacă.

