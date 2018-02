Nu exclude c-ar putea candida din nou la funcția de primar al Capitalei, spune ce mesaj i-a scris lui Traian Băsescu și vorbește în premieră despre imaginile video în care ar fi fost surprins că făcea sex. După o lungă perioadă de tăcere, fostul primar al mun. Chișinău, Dorin Chirtoacă, povestește într-un interviu pentru TIMPUL ce condiții i s-au propus ca să fie lăsat în pace, recunoaște cât de bogat pleacă de la Primărie și explică în detalii de ce este „prigonit”.

- Dle Chirtoacă, ați spus recent că mai bine ați merge la pușcărie, decât la PDM. Ați avut vreo ofertă de la această formațiune?

- Atunci când este vorba despre o dictatură, ai de ales între a fi sau nu parte a regimului. Risc să fac pușcărie, pentru că ei dirijează cu legea. În momentul în care alegi să nu faci parte dintr-un regim dictatorial, automat ești amenințat în diferite moduri cu răfuiala. În perioada sovietică, disidenții politici ajungeau la pușcărie, pentru că nu erau de acord cu regimul. Așa s-a întâmplat și cu unchiul meu, Gheorghe Ghimpu, care a fost încarcerat pentru limba română, tricolor și Unire. Eu, de-aș fi făcut ceva ilegal, nu m-aș fi întors de la funeraliile Regelui Mihai din decembrie 2017. Este evident că cei care sunt acum la conducere se joacă cu oamenii, ca și cu niște piese de lego.

„Demult pregăteau un atac asupra mea”

- Acum ajungem în cealaltă extremă... (Râde). N-aș spune că noi am fost ok vreodată cu PD, PLDM sau cu alți parteneri de alianță. Tot timpul am emis critici. Ideea e că a trebuit să colaborăm cu ei în numele integrării europene. Și iată așa am colaborat până la imposibil. Analizând tot ce s-a întâmplat în ultimii ani, am înțeles că ei demult pregăteau un atac asupra mea la Primărie.

- V-a propus cineva să faceți anumite cedări, ca să nu fiți condamnat?

- Am avut discuții aici, la partid (sediul PL – n.red.). Nu știu exact cine și cui a transmis mesajul, ca să ajungă la mine, dar mi s-a spus că, dacă aș recunoaște măcar 10 la sută din tot ce mi se incriminează, dosarul se rezolvă. Probabil, chiar aș fi revenit în funcție.





- Și de ce n-ați acceptat?

- Eu nu am ce recunoaște. Ei trebuie să demonstreze că am încălcat legea. În condițiile, în care nu încalci legea și ți se propune să te autoincriminezi, e ca și cum ți-ai trage un glonț în cap, ca și cum ți s-ar duce toată munca pe apa sâmbetei, mai ales după 10 ani de mandat. În momentul în care accepți un asemenea târg, nu mai ești om, ești legumă. Asta înseamnă să te vinzi, pentru tot restul vieții, regimului, care va face din tine tot ce vrea.

„N-aș fi vrut să demisionez”

- Am discutat cu mine însumi. Chiar este decizia mea. După ce-am analizat datele problemei, o altă ieșire n-am văzut. Colegii de partid au aflat decizia mea finală tot de la conferința de presă. N-aș fi vrut să demisionez, mai ales că nu există în toată Europa primari care să fie suspendați după ce au primit mandatul de la cetățeni.

- Reprezentanții UE v-au sugerat să faceți acest lucru?

- Nu, în niciun caz. Ei doar s-au expus pe marginea suspendării mele din funcție și au spus clar: este ilegal. În momentul în care cei de la guvernare nu respectă nici legislația națională, nici cea internațională, am înțeles foarte bine că revenirea la serviciu este imposibilă. În același timp, Primăria este uzurpată de persoane neautorizate. Dacă n-aș fi luat această decizie, ar fi rămas gașca asta uzurpatoare până în 2019. Și tot eu aș fi fost acuzat că i-am lăsat pe ei acolo.

- Ce părere aveți despre primarul interimar, Silvia Radu?

- Din punctul meu de vedere, ea nu are nicio legătură cu administrația.

- De ce atunci a fost selectată anume ea?

- Cred că are o legătură stabilă cu actualul regim, fie cu Guvernul Filip, fie cu Plahotniuc, fie cu Dodon sau altcineva. Muțenia Partidului Socialiștilor în acel moment confirmă că Dodon cu Plahotniuc au făcut treaba asta împreună. Nu poate ajunge primar interimar o persoană care nici nu vine la ședința consiliului și niciun consilier municipal n-o vede la față.

- Sunteți conștient că această demisie ar putea însemna pentru dvs. sfârșitul carierei politice?

- Sunt conștient, dar niciun fel de carieră, fie ea politică sau personală, nu poate prevala în fața unor reguli, care trebuie să stea la baza unei democrații. Dă-o naibii de carieră politică, atâta timp cât lucrurile au ajuns la absurd. A rămâne primar suspendat mai departe, cu regimul care a instaurat dictatura în R. Moldova, înseamnă a fi parte a acestuia. Indiferent de riscuri și consecințe, nu vreau să fiu parte a acestui regim.

„În viața mea n-am intrat în cazinou”

- Fără a schimba lucrurile în Parlament, în Guvern sau la Președinție, nu vom putea face nimic la nivel local, pentru că toți primarii sunt strânși la perete sau distruși. Din 900 de primari, vreo 600 sunt deja la Partidul Democrat, când acest partid a câștigat doar 200 de primari la alegerile din 2015. Toți cei, care au mai rămas, sunt presați în fiecare zi să devină membri ai PDM.

- Se spune că, în 2007, ați venit la Primărie sărac, dar cu mult entuziasm, iar acum plecați bogat și fără entuziasm...

- Nu este corect să se insinueze că am venit vai de capul nostru în administrație. Familia noastră niciodată nu a fost la limita sărăciei sau chiar săracă. Când am venit la Primărie, stăteam destul de bine. Familia mea nu este risipitoare. Mama are 70 de ani și lucrează, iar tatăl meu a lucrat până după 70. Până în 2007, am avut vreo zece automobile, aduse inclusiv din Germania. Fratele meu a fost în America de câteva ori. În acești ani, ca fiecare om, am încercat să ne mai îmbunătățim situația materială, dar nu prin metodele care ni se atribuie, că am fi furat și am fi ajuns putred de bogați. Sau, cum mai spun unii, că joc la cazinouri, deși eu în viața mea n-am intrat în cazinou... Eu puteam să-mi cumpăr orice mașină și până a fi primar, dar n-am avut nevoie. Prioritățile au fost altele. Am un apartament în sectorul Ciocana și o casă la Colonița.

Palatul cel alb de pe Timiș și alte proiecte imobiliare

- Sunt mai multe proiecte imobiliare, unele dirijate pe față de dumnealui, iar altele prin interpuși, cărora nu le mai dai de capăt. Cum ar fi și palatul ăla alb de pe strada Timiș, în deal de Parcul Valea Morilor, care cică nu-i al dumnealui. Dar cine și-ar putea permite să demoleze de jur împrejur casele și să le propună proprietarilor azi 200 de mii de euro, mâine 400 de mii de euro, iar dacă cineva nu era de acord, putea rămâne fără casă, fără bani și cu dosar.

- De unde ați auzit aceste informații?

- Aici, la noi, la partid s-a discutat. Proprietarii caselor din jurul palatului sunt obligați să plece de acolo.

- Acesta e singurul proiect imobiliar la care v-ați referit?

- Nu, se cunoaște că ne-am opus privatizării cafenelei „Guguță” din Grădina Publică Ștefan cel Mare. A ajuns la mine o schiță de proiect, că în locul ei se dorește să fie construit un hotel cu 16 nivele. Evident că am refuzat construcția unei destinații locative și atunci am auzit mesaje de genul: „Lasă Chirtoacă să închidă ochii”. Un alt proiect ține de preluarea insulelor din Parcul „La izvor” și încă 11 hectare pentru agrement, ceea ce ar fi însemnat că nu dai posibilitate cetățenilor să meargă în jurul lacului, ceea ce este ilegal. O abordare similară din partea lor am avut și în privința Parcului „Valea Trandafirilor”, pe care tot am respins-o. Ținând cont de toate astea, probabil, au considerat că am ceva contra lor.

„Acest regim va cădea exact cum a căzut regimul Ceaușescu”

- Este o informație, care a ajuns cumva la mine, dar pe care n-am avut cum s-o verific. Am aflat despre aceasta, după ce am fost suspendat. Fie că este vorba de un tunel subteran, fie de o trecere de la casa dumnealui de pe strada Bulgară, pe lângă sediul partidului, până la strada Armenească. La fel, din câte cunosc, există o astfel de trecere pe strada Eminescu, pe lângă hotelul „Nobel”, spre strada Vlaicu Pârcălab. Este vorba despre niște norme de securitate.

- De ce poate să-i fie frică lui Vladimir Plahotniuc?

- Din câte văd, dumnealui nu poate ieși să se plimbe liber pe stradă, ca orice om. Are câteva mașini de pază, iar locuința, biroul și toate celelalte sunt securizate. În opinia specialiștilor, el este mai bine protejat decât primul ministru, președintele Parlamentului sau șeful statului. Domnul Plahotniuc nu participă la dezbateri TV și nu oferă interviuri. De fapt, unii jurnaliști îi trimit întrebările prin poșta electronică și el trimite răspunsurile înapoi. La conferințele de presă, nu răspunde la întrebări, dar, în același timp, conduce R. Moldova în mod autoritar. Cum se explică lucrurile acestea?!

- Nu știu. Și cum credeți că va cădea acest regim dictatorial, cum îi ziceți?

- Acest regim va cădea exact cum a căzut regimul Ceaușescu din România. Va ieși lumea în stradă și se va opune.





„Leancă este subordonat direct liderului democraților”

- Lumea o să spună că, iată, penalul Chirtoacă face gălăgie împotriva lui Plahotniuc... Domnul Leancă este subordonat direct liderului democraților, la fel ca și Dodon sau mulți alții. El nu suportă niciun fel de colaborare, ci doar subordonare.

- Tot la o emisiune TV spuneați că este clar cine, când și cum a furat miliardul. Puteți să ne dați nume concrete?

- Din 2010, am ridicat problema în Germania și în toată Europa pentru că se dădeau credite neperformante de la Banca de Economii. În 2013-2014, PL a avut mai multe acțiuni, prin care ridicam problema că banii de la BEM sunt scoși peste hotare și că lucrurile nu sunt în regulă – mai ales când a fost privatizată banca. Am bătut alarma chiar și atunci când am fost scoși de la guvernare. A urmat devalizarea până la capăt a celor trei bănci: BEM, Unibank și Banca Socială. Noi am ridicat problema, dar nimeni nu auzea. Acum ajungem la concluzia că Guvernul și domnul Leancă, personal, era informat despre ceea ce se petrece, dar nu a luat niciun fel de măsuri. În 2014, înainte de alegeri, deja se vorbea despre gaura de nouă miliarde de lei la cele trei bănci. În ultimele zile, înainte de scrutin, băncile comerciale din R. Moldova au adunat toate lichiditățile și le-au transferat pe conturile falimentare ale Băncii de Economii, cu ideea că situația se va stabiliza și banii vor fi întorși înapoi. Însă BEM a transferat toți banii peste hotare, gaura a crescut de la nouă până la 15 miliarde, iar Guvernul a dat garanție în două rânduri.

- Asta ce înseamnă?

- Nu putea să se întâmple chestiunea dată cu doar câteva zile înainte de alegeri, fără ca PLDM și PDM să nu fi știut despre aceasta. Dacă PLDM nu mai este, iar PDM tăinuiește în continuare această chestiune, rezultă că au avut și ei treabă.



„Nu am de gând să dau înapoi”

- Toată lumea anume la asta îmi atrage atenția. Da, eu îmi dau seama că toate consecințele pot fi terifiante, chiar dacă n-am încălcat legea. Inclusiv pușcărie sau bătaie de joc în continuare, după cum s-a întâmplat în noiembrie, cu viața mea privată, și imaginile publicate pe internet. Ar putea să mai apară minciuni și murdării prin mass-media.

- Nu vă temeți pentru viața dumneavoastră?

- Nu am de gând să dau înapoi. Nu știu dacă o să meargă până la atentate la viață, dar mă aștept oricând să fiu arestat și plasat după gratii, ca fiind extrem de periculos. Vor încerca să mă neutralizeze, ca să nu mă pot exprima. Faptul că s-a trecut la arestarea oamenilor simpli, inclusiv a medicilor, înseamnă ce se dorește să se bage frica în toți.

- E timpul ca Mihai Ghimpu să renunțe la funcția de președinte al Partidului Liberal?

- (Râde)... Nu cred că e timpul ca domnul Ghimpu să renunțe. Chiar dacă este blamat, el nu a dorit nimic altceva decât Integrarea Europeană sau Unirea. E timpul să ne unim forțele și să demolăm acest regim. Nu doar PL, dar și toate celelalte formațiuni, care vor ca în R. Moldova să fie democrație.

- În ce condiții ați accepta să preluați conducerea partidului?

- Nu există condiții. În momentul în care voi simți că doresc să duc lupta asta mai departe, aș putea prelua conducerea partidului, dar numai dacă aș vedea că există sprijin și încredere din partea cetățenilor. În ultima perioadă, s-a tot vorbit că ne-am vândut, dar iată că s-a demonstrat că nu este așa.

- Mai poate fi resetat PL, în timp ce sondajele arată că partidul nu se mai bucură de încrederea populației?

- Va fi congresul partidului, la care trebuie să existe competiție și mai mulți candidați. Pentru noi este clar că așa nu se mai poate continua. Din Alianța pentru Integrarea Europeană s-a ajuns la un regim autoritar, după care s-a trecut la dictatură și insist pe acest cuvânt. Această dictatură ne duce la pierzanie și există pericolul să se ajungă chiar la dezmembrarea R. Moldova. La noi nu contează pe cine au ales cetățenii, contează cine are puterea și ce face cu ea.

„Domnul Băsescu nu este naiv, dar oricine poate fi indus în eroare”

- I-am scris prin intermediul unei cunoștințe. Sper să reușim să luăm legătura. Ar fi de dorit să se întâmple când vine dumnealui în R. Moldova, pentru că eu nu pot ieși în afara Chișinăului.

- Ce i-ați scris?

- Să-mi dea de știre, când are posibilitatea să discutăm.

- Ce doriți să-i spuneți?

- Nu e în regulă când unii primari sunt presați să plece din Partidul Liberal la Partidul Democrat ori la Partidul Unității Naționale. Evident c-am fost revoltat și vreau să-i spun despre asta.

- Faceți referire la domnul Șalari, primarul de Băcioi, și colegii săi care au trecut la PUN?

- Da, despre el este vorba. Domnul Șalari a aderat la PUN după mai mulți ani de conflict cu PDM, în care a umblat cu pistolul la brâu. Sunt și alți colegi, care au preferat să rămână în anonimat. Peste ani toți vor spune ce oferte le-au fost făcute.

- Credeți că Traian Băsescu este atât de naiv, ca să colaboreze cu un partid, dirijat de actualul regim?

- Cu siguranță că domnul președinte, Băsescu, nu este naiv, dar oricine poate fi indus în eroare sau poate fi atras pe o cale greșită.

„Există o înțelegere între actualul regim și PUN”

- Nu mă apuc să acuz pe nimeni, pentru că nu am probe directe, în acest sens. Plec de la buna credință a tuturor foștilor colegi. În momentul în care primarilor noștri li s-au propus cele două opțiuni: la PDM sau la PUN, este clar că există o înțelegere între actualul regim și cei care reprezintă Partidul Unității Naționale.

- În ce caz l-ați urma pe Traian Băsescu?

- Noi suntem pe aceeași lungime de undă. Și el, și eu, și domnul Ghimpu suntem unioniști. Mulți de aici sunt unioniști sinceri și ar trebui să ne unim forțele în Anul Centenarului Marii Uniri.

- Ce credeți despre tinerii unioniști și eventuala lor participate la campania electorală, pe circumscripții uninominale?

- Bravo lor. Totuși, după mine, circumscripțiile sunt o capcană, din start. Acestea au fost făcute pentru ca regimul să-și bată joc de votul proeuropean din R. Moldova. Este o batjocură la adresa democrației, înfăptuită de binomul Plahotniuc-Dodon. Totul s-a făcut calculat, în direcția pro-Est, ca să ajungă în Parlament doar o treime proeuropeni.

Imaginile video interzise minorilor și viața privată

- Nu le-am văzut și nici nu am de gând să mă uit. Am văzut doar câteva fotografii. Mi-a fost clar, din start, că unele erau reale, iar altele au fost falsificate. Din acel moment, am refuzat să mă mai uit la mizeriile ce apar despre mine. Este vorba de răfuială directă, cum s-a întâmplat și cu alții.

- Cum credeți că s-a făcut rost de acele imagini?

- Habar nu am. În telefoanele, pe care le-au luat la percheziții CNA și Procuratura Anticorupție, nu erau niciun fel de informații, decât doar dacă au restabilit anumite file-uri. Nu știu cum, cine și ce a făcut, nici nu mă interesează. Nu este în regulă să se intre într-un asemenea mod în viața privată a cuiva.

„Aș candida alături de Dodon, Plahotniuc și Leancă”

- Da, pot candida și eu din nou. Să candideze cei care au pus-o pe doamna Radu acolo: Dodon, Plahotniuc, Leancă și toți ceilalți. Atunci aș candida și eu în rând cu ei. Așa ar fi corect.

- În cazul lui Dodon, ar fi puțin probabil...

- De ce puțin probabil, oricum stă degeaba acolo, la Președinție. Dacă vom avea o altă situație, vom decide atunci.

- După tot ce s-a întâmplat cu dvs., nu v-ați gândit să lăsați totul baltă și să vă retrageți?

- Și asemenea gânduri am avut, dar am un simț al datoriei. Există anumite dezamăgiri, dar ce să-i faci?

- Pe o scară de la unu la zece, cât bine credeți că ați făcut Chișinăului?

- Eu spun că efortul meu a fost de zece din zece. Dar cât am reușit, nu știu, sper să fie un opt, măcar...

- Dar cât rău ați făcut Capitalei?

- Rău n-am făcut sub nicio formă. Dacă oamenii m-au ales de trei ori, cred că au luat în considerare această chestiune. Numai cine nu muncește nu greșește, de aceea, cu siguranță, sunt anumite scăpări. Aș fi putut să fac și mai multe, și mai repede, dacă mă lăsau în pace, dar mi-au pus bețe în roate.