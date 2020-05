Dorin Chirtoacă: Plahotniuc “se întoarce”, chiar nu recunoașteți stilul?!

Dodon nu a inteles nimic, de cand, Din anul 2005, Plahotniuc, “il duce de capastru” (citat din Voronin).

In august 2019, Plahotniuc, prin personajele locale, i-a creat lui Dodon iluzia ca va avea toata puterea. Astfel PSRM cu PD (Candu in era tot acolo), a aranjat toate concursurile la CNA, Procuratura etc.

In noiembrie 2019, PD a fost impartit in doua, tocma pentru ca “nemultumitii” sa mearga la Candu, iar “pragmaticii” sa ramana la Filip.

Din noiembrie 2019 pana aprilie 2020 - lui Dodon i s-a creat si alimentat iluzia ca are toata puterea.

In mai 2020 - vin “cadourile” de la Plahotniuc pentru Dodon: zilele trecute Glacan, azi, imediat dupa hotararea CC de ieri - inca patru: Vitiuc, Ivanov, Sirbu si Bacalu.

Amintesc, ca exact la fel, Ivanov si Vitiuc, si Sirbu si multi altii au plecat din PCRM si au venit la PD, adica la Plahotniuc, iar azi au plecat din PD ... la Candu, adica tot la Plahotniuc.



Lucrurile sunt simple: aceste personaje, si multe altele, au fost plasate de Plahotniuc in politicul moldovenesc inca in anul 2005. De atunci el apasa pe ei ca pe butoane - cum se apasa, asa ei actioneaza. Vitiuc, de exemplu, fiind comunist (membru si deputat PCRM) initia proiecte de legi pentru a fi facute privatizati in folosul lui Plahotniuc (anterior, am prezentat public, documente).

Dodon, din nou, a fost prostit de Plahotniuc.

Noi, unionistii insa trebuie sa ne consolidam, pentru ca fie Dodon, fie Plahotniuc - ei sunt parte a aceleiasi mafii, care trebuie sa ajunga in trecut.

De asta am spu, in iunie 2019, ca trebuie sa scapam de ambii si de Plahotniuc, si de Dodon. Din pacate atunci nu s-au dorit anticipate, iar astazi, Candu deja este “opozant” anti-Dodon. Nu este comic, acest lucru?

AUTOR: Dorin Chirtoacă / facebook.com