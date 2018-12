Dorin Chirtoacă va candida in municipiul Chișinău?

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Regiunile ucrainene de la granița cu Rusia sunt sub lege marțială. Președintele Petro Poroșenko a luat această decizie după incidentul din strâmtoarea Kerci, la finalul lunii noiembrie, când marina militară rusă a capturat trei nave ucrainene și a luat prizonieri 24 de...

Întrebare este la ce-i servesc dlui Chirtoacă cei 2019 membri ai grupului public virtual de pe FB, care l-au sprijinit pe Valeriu Munteanu în campania electorală pentru primăria municipiului Chișinău. Respingem din start ideea că Dl Chirtoacă a mers pe urmele lui Igor Dodon care-și cumpărase 8 mii de like-uri prin India. Mesajul „Votez Dorin Chirtoacă” are logică doar în cazul în care dl Dorin Chirtoacă intenționează să candideze pe una din circumscripțiile uninominale. Faptul că Dorin Chirtoacă a deținut trei mandate consecutive de primar al municipiului Chișinău, în mod evident îi poate conferi un avantaj în fața altor candidați pe circumscripțiile din raza municipiului Chișinău.

Acest episod hilar ne-a determinat să facem o incursiune pe pagina oficial a Paraditului Liberal. În mod surprinzător dar nu am găsit nici o poza a ex-liberalului Munteanu pe pagina PL. La rubrica „Galerie foto” au fost eliminate galeriile fot pentru ultimii trei ani. Galeria pentru anul 2015 nu există nici o poză iar pentru anii 2011-2014 găsim preponderent poze cu liderul PL Mihai Ghimpu.

