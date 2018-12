Dorin Dușceac: Voi candida independent, dacă PUN nu va participa la parlamentare

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Nu ştiu cum va fi România peste 100 de ani, dar dacă luăm ca reper ultimii 10 ani de când am intrat în Uniunea Europeană, chiar şi cu o criză economică la activ, am putea să proiectăm o evoluţie a economiei pentru următorii 10 ani.

Rusia încearcă să preia controlul Mării Azov, folosind pentru aceasta peninsula Crimeea, anexată ilegal în 2014, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, după reuniunea Alianței la Bruxelles, la care au participat miniștrii de externe ai țărilor NATO, plus...

Brexit. Lovitură pentru Marea Britanie. Partidul care o susține pe Theresa May în Parlamentul de la Londra a anunțat că nu va vota acordul.

Dorin Dușceac spune că îi sunt cunoscute problemele cetățenilor moldoveni aflați în Vest, din acest motiv a decis să candideze pe circumscripția nr. 50, la vest de Republica Moldova. Politicianul spune că a călătorit mult și poate formula o serie de propuneri, care să ușureze și modalitatea de integrare a membrilor Diasporei în țara de reședință, și modalitatea de interacțiune cu autoritățile statelor respective. „În lista propunerilor pe care am formulat-o mai există un punct care se referă la adoptarea unei legi a Diasporei, deoarece eu consider că avem nevoie de un statut prin care statutul de migrant economic să fie unul recunoscut și drepturile migrantului economic să fie protejate atunci când el decide să revină în țară. Avem nevoie și de o facilitare de integrare a migrantului moldovean în țara în care locuiește”, spune Dorin Dușceac.

Dorin Dușceac susține că este gata să treacă filtrele stabilite de blocul electoral ACUM, dacă acest lucru va face să se evite înregistrarea mai multor candidați pe aceeași platformă, într-o circumscripție electorală. „Eu nu am nicio problemă chiar și să trec filtrele de integritate propuse de alte forțe politice. Știm foarte bine că blocul electoral ACUM a lansat în spațiul public ideea filtrelor de integritate și de meritocrație”, a menționat Dorin Dușceac în cadrul emisiunii „Sfatul Țării” de la postul de televiziune 10TV.

Vicepreședintele Partidului Unității Naționale (PUN), Dorin Dușceac, declară că dacă formațiunea politică va lua decizia să nu participe la următoarele alegeri parlamentare, el va candida independent. În plus, politicianul spune că speră să aibă susținerea nu doar a PUN, dar și a mai multor formațiuni politice, transmite IPN.

