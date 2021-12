DORINȚELE LUI BILL GATES PENTRU 2022. Miliardarul face apel la Guvernele lumii să înceapă cenzurarea rețelelor de socializare și a internetului: Se ne acomodăm, în sfârșit, la noua normalitate post-pandemică

Pe 7 decembrie, Bill Gates a publicat pe blogul său, „GatesNotes”, bilanțul anului 2021. În acest blog anual, fondatorul Microsoft și „filantropul” Gates ne oferă o retrospectivă personală a anului 2021, precum și previziuni despre ce ne așteaptă în 2022, scrie jurnalistul Derrick Broze pe site-ul The Last American Vagabond, în deschiderea unui articol preluat și de Activist Post. Redăm mai jos fragmentele cele mai importante din textul lui Broze.

Combaterea „dezinformării”

„Așa cum era de așteptat din partea unui om care a investit miliarde de dolari în lansarea de noi programe de vaccinare, Bill Gates petrece destul de mult timp discutând despre ceea ce el consideră a fi importanța vaccinurilor pentru sănătate. După ce se laudă cu investițiile sale, Gates trece la discutarea provocărilor cu care se confruntă omenirea. Mai exact, el subliniază scăderea încrederii în mass-media și în guverne. Gates scrie:

„Un alt domeniu în care se pot aduce îmbunătățiri majore îl reprezintă găsirea unor modalități de combatere a dezinformării. După cum am mai spus, am crezut că cererea pentru vaccinuri va fi mult mai mare decât a fost în locuri precum Statele Unite. Este clar că dezinformarea (inclusiv teoriile conspirației care, din păcate, mă implică și pe mine) are un impact considerabil asupra dorinței oamenilor de a se vaccina. Această stare de lucruri face parte dintr-o tendință mai amplă de neîncredere în instituții și este una dintre problemele care mă îngrijorează cel mai mult în perspectiva anului 2022.”

Gates continuă descriind cum „pandemia a fost un test important pentru guvernare”, din cauza lipsei de încredere a populației. El consideră că această lipsă de încredere în instituțiile publice „creează probleme tangibile și complică eforturile noastre de a răspunde la provocări”. Gates spune că este „mai îngrijorat ca niciodată în legătură cu capacitatea guvernelor de a realiza lucruri importante”. Pentru tehnocrați precum Gates, lipsa de încredere în guverne înseamnă o lipsă de încredere în „noile inițiative majore”, inclusiv „evitarea unui dezastru climatic sau prevenirea următoarei pandemii”.

Gates deplânge, de asemenea, ceea ce el consideră a fi o Americă „din ce în ce mai divizată și mai adânc ancorată în convingerile sale politice”, fapt pe care îl pune pe seama unui „ciclu de știri de 24 de ore - a unui climat politic care recompensează generarea de titluri în detrimentul dezbaterilor de fond - și a ascensiunii rețelelor de socializare”.

Plecând de la această idee, Gates spune clar că, în opinia sa, soluția pentru combaterea a ceea ce el numește dezinformare este o intensificare a cenzurii pe rețelele de socializare și pe Internet, în general. Gates recomandă ca guvernele să reglementeze „în ce scopuri poți folosi rețelele de socializare și în ce nu”.

„Cred că guvernele trebuie să reglementeze 'în ce scopuri poți folosi rețelele de socializare și în ce nu'. În Statele Unite, acest subiect a ridicat o mulțime de semne de întrebare cu privire la libertatea de exprimare. Dar realitatea este că guvernul nostru are deja tot felul de norme privind comunicarea.”

Insistând pe reglementarea și cenzurarea internetului, Gates face comparații cu „emisiunile de televiziune” care nu pot difuza scene de sex explicit sau folosi un limbaj vulgar înainte de ora 22.00. „Aceste reguli există pentru a proteja oamenii. Prin urmare, de ce nu ar putea guvernul nostru să creeze noi reguli pentru a-i proteja [pe oameni] de cele mai tangibile prejudicii create de rețelele de socializare?”, se întreabă Gates. „Nu ar fi ușor de pus în aplicare și am avea nevoie de o dezbatere publică pentru a stabili cu exactitate unde ar trebui să fie trasate limitele, dar acest lucru este fezabil și este foarte important să se facă.” Deși nu este medic, Gates își încheie discursul afirmând că nu ar trebui să se permită răspândirea pe scară largă a videoclipurilor în care se afirmă că injecțiile COVID-19 provoacă infertilitate.”

Soluția Metaversului

[...] Gates prezice că, în următorii doi sau trei ani, „majoritatea întâlnirilor virtuale vor trece de la grilele de imagini cu camere 2D... la metavers, un spațiu 3D cu avataruri digitale”. Gates amintește că Facebook (acum Meta) și Microsoft și-au dezvăluit recent viziunile despre Metavers. Gates consideră că acest lucru face parte din tendința generală de digitalizare a vieții noastre - la serviciu, la școală și în sistemul de sănătate.

„Ideea este că, în cele din urmă, vă veți folosi avatarul pentru a vă întâlni cu alți oameni într-un spațiu virtual care imită sentimentul de a fi într-o cameră reală cu ei”, a scris Gates. „Pentru a face acest lucru, veți avea nevoie de echipamente precum ochelari VR și mănuși de captare a mișcărilor pentru a vă surprinde cu precizie expresiile, limbajul corpului și calitatea vocii.”

Propaganda noii normalități

Întreaga retrospectivă a anului 2021 este plină de de imagini cu scene care, din păcate, au devenit omniprezente în multe părți ale lumii: copii purtând măști sau având un aparat de luat temperatura la tâmplă; oameni distanțați fizic; vaccinuri administrate copiilor și utilizarea pașapoartelor de vaccinare/ID-urilor digitale pentru a călători și a lucra. Aceasta este viziunea asupra a ceea ce Gates și prietenii săi din mass-media au numit a fi „Noua normalitate”. Ei au încercat să ne imprime această sintagmă în minte, într-o încercare disperată de a condiționa inimile și mințile libere ale oamenilor să accepte această realitate, care este orice numai normală nu.

Gates scrie că, „în 2021, pandemia ne-a dominat viețile încă din prima zi. Cu toții a trebuit să ne adaptăm la o „nouă normalitate”, deși felul în care arată aceasta este diferit de la o persoană la alta. Pentru mine, rezultatul a fost un an petrecut mai ales online”. În timp ce face predicții pentru 2022, Gates mai scrie: „Cred că 2022 va fi anul în care mulți dintre noi se vor acomoda, în sfârșit, la o nouă normalitate post-pandemică”. [...]”