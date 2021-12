Dosarele „kuliok” și „Bahamas”. Mesajul TRANȘANT al lui Grosu, după ce a fost provocat de Bolea: „Vom încuraja organele de drept să facă lucrul acesta”

Astăzi, procurorul general Dumitru Robu a asistat în Parlament, la un schimb de replici între spicherul Igor Grosu și deputatul socialist Vasile Bolea. Ultimul s-a arătat deranjat, în contextul ridicării imunității lui Ilan Șor, că nu ar fi fost pornite dosare penale și în privința celor care au votat pentru acordarea celor două garanții de stat. În replică, Grosu i-a amintit lui Bolea de dosarele „kuliok” și „Bahamas”, în care sunt vizați Igor Dodon, dar și mai mulți foști și actuali deputați socialiști.

„Noi o să votăm pentru ridicarea imunității (a lui Ilan Șor), dar vrem ca fiecare dintre cei care au participat, care au votat, care au știut despre ceea ce se întâmplă în țară să poarte o anumită răspundere”, a declarat Bolea în plenul Parlamentului, cu referire la faptul că Maia Sandu și Igor Grosu erau membri ai Guvernului Leancă, iar ulterior Guvernul Gaburici.

Igor Grosu a fost de acord că toți trebuie să răspundă în fața legii pentru faptele comise, inclusiv președintele de onoare al Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), Igor Dodon, căruia Vlad Plahotniuc îi întindea în iunie 2019 o pungă neagră cu calendar, pentru ca „să plătească salariile Cornel”.

„Sunt de acord, toți trebuie să aflăm cine și ce a făcut, inclusiv cei cu „kuliokul”, „Bahamas”, absolut toți. Inclusiv cei care i-au dat drumul la hoți și au clasat dosare, cei care au intimidat Curtea Constituțională. Toți „eroii” trebuie să ajungă pe sticlă. O să încurajăm organele de drept să facă lucrul acesta”, a precizat Grosu, citat de Deschide.md. Schema „Bahamas” care a implicat o sumă de 30 de milioane de lei transferate de o companie offshore conectată la Federația Rusă a fost concepută pentru finanțarea campaniei prezidențiale a lui Igor Dodon din anul 2016.

Banii au ajuns la „Exclusiv Media” SRL, firmă a socialistului Corneliu Furculiță, și ar fi fost spălați prin împrumuturi făcute de mai mulți fruntași ai PSRM - Corneliu Furculiță, Vladimir Odnostalko, Vasile Bolea, Maxim Lebedinschi, Petru Corduneanu, Dinari Cojocaru etc.

Documentele au ajuns la procuratură, însă Stoianoglo a anunțat că așteaptă răspunsuri din alte state unde a expediat solicitări pentru a putea lua o decizie finală.

„În cazul Bahamas, noi am audiat mai mult de 30 de persoane, am solicitat avize din partea mai multor instituții de stat, ANI, fisc, am expediat cereri de comisii rogatorii la care până acum nu am primit răspuns. După primirea răspunsului, vom adopta decizia respectivă”, a afirmat anterior procurorul general.

Sursa: ziarulnational.md