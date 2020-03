Ceapa verde are mai multe beneficii pentru sanatate, printre care enumeram: – imbunatatirea imunitatii – reglarea glicemiei – proprietati antiinflamatorii – previne cancerul (gratie quercetinei) – protejeaza impotriva ulcerului, luptand impotriva bacteriilor...

Pentru astazi v-am rezervat o delicioasa reteta de musaca cu carne de pui. Nu este greu de facut si poate fi oricand varianta ideala si rapida pentru o cina in familie. Pofta buna!

Noi nu ne-am propus să substituim structurile de anchetă și investigații ale statului, dar mandatul pe care ni l-au acordat cetățenii noștri ne obligă să combatem schemele de finanțării ilegale a proceselor electorale. Un stat democratic, care pretinde că împărtășește valorile, standardele și exigențele Uniunii Europene, nu poate fi edificat prin corupție, minciună și ipocrizie. Republica Moldova este profund virusata, iar cazul Bahamas ne demonstrează (o dată în plus!) cât de fragilă și neconsolidată este democrația noastră.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)