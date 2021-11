”Dosarul” ex-șefului SPPS s-ar fi ”născut” în procesul unei ”reglări de conturi”! Șefa ANI infirmă

Rodica Antoci, care a intrat în gura presei recent, a confirmat faptul că soțul acesteia ar fi activat în cadrul SPPS după ce ar fi apărut informații că prin intermediul ANI se fac anumite reglări de conturi a celor apropiați conducerii ANI, scrie sinteza.

Bloggerul Eugeniu Luchianiuc a dedicat un articol despre „lupta” dintre Anatol Golea, fost director al SPPS, dar și soțul președintei ANI, Iurie Antoci.

Contactată de redacția Sinteza, prin intermediul purtătorului de cuvânt, Rodica Antoci a comunicat că nu este niciun secret că soțul acesteia a activat în cadrul SPPS, menționând că din acest lucru se creează o poveste care nu are nicio legătură cu activitatea de control a ANI.

„Nu este un secret că soțul a lucrat la SPPS, doar că din asta se creează o poveste care nu are nici o legătură cu activitatea de control a ANI“, a declarat presei șefa ANI, Rodica Antoci, fiind rugată să comenteze învinuirile privind posibile reglări de conturi a soțului ei Iurie Antoci cu fostul șef SPPS, Anatolie Golea.

„Înțeleg în ce context vin aceste întrebări și deducții. Verificările în cadrul ANI se realizează în baza unor sesizări, petiții, care se înregistrează în mod oficial și în mod aleatoriu sunt distribuite spre verificare inspectorilor de integritate. Nu președintele ANI face controale, dar cei 25 de inspectori de integritate pe care îi are ANI. Orice subiect are dreptul să conteste actul de constatare, dacă acesta consideră că are dreptate atunci să și-o demonstreze în instanța de judecată, dar nu prin organizarea articolelor de presă denigratoare și calomnioase. Facem un apel către toate instituțiile media să nu implice numele ANI în supărările subiecților de control care au fost constatați cu încălcări. Acuzele acestora sunt subiective, iar instituția noastră și-a argumentat constatările în actul de constatare, care este public și poate fi vizualizat de oricine. La provocări nu vom răspunde, iar răspunsul pe care vi l-am dat corelează cu toate întrebările oferite”, a comunicat purtătoarea de cuvânt ANI.

Potrivit informațiilor mediatizate, sesizarea de „control al averii și intereselor personale” al ex-șefului SPPS, Anatolie Golea, a fost depus pe data de 18.09.2018, de către Moraru Igor.

unimedia.info