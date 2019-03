Dosarul „Moscova 2” ne reamintește ce imens e Tezaurul României la valoarea de azi. Rușii ne-au sechestrat 10 miliarde $!

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

Premierul Theresa May ar putea fi demisă în cazul în care Acordul Brexit pe care l-a negociat cu Uniunea Europeană va fi respins din nou de Camera Comunelor, afirmă doi membri de rang înalt din Partidul Conservator.

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

Mai multe porturi au fost închise transportului fluvial şi maritim din cauza vântului puternic. De altfel, judeţul Constanţa se află sub avertizare Cod galben de vânt.

În plus, câteva precizări semnificative vin dintr-un referat întocmit în octombrie 1941 de Mihail Romaşcanu, funcţionar superior al BNR şi un specialist în materie de tezaur: „După ce tezaurul a fost transportat la Moscova, evenimentele din Rusia s-au desfăşurat cu o iuţeală uimitoare, până când bolşevicii au cucerit puterea. Situaţiunea aceasta a determinat pe bolşevici să sechestreze tezaurul român”. „Aurul românesc a fost întrebuinţat de bolşevici pentru plata cumpărăturilor făcute în străinătate”.

