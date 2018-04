Două alimente care te menţin sătul şi în formă

Ştim cu toţii că fast-food-ul nu are aceaşi valoare nutritivă pe care o are mâncarea gătită. Ea are rolul de-a ne potoli foamea pe moment, iar nevoia de a mai mânca ceva apare după cel mult o oră, nu-i aşa? Dar există câteva alimente care nu trebuie să lipsească din dietă - ele ne menţin sănătoşi şi în formă.



Cartofii fierţi

Deşi cartofii nu fac parte din dietele de slăbit, cartofii fierţi sau la cuptor sunt de fapt o sursă importantă de vitamina C, potasiu, carbohidraţi, fibre şi proteine. Toate aceste substanţe nutritive sunt esenţiale pentru ca mâncarea să fie hrănitoare şi să te sature.

Fulgii de ovăz

Fulgii de ovăz de la micul dejun sunt sinonimi cu faptul că nu ne va fi foamea până la prânz. Ei sunt surse importante de fibtre şi proteine vegetale, cu capacitatea de a ne sătura şi cu două linguri. Fulgii de iaurt merg foarte bine cu iaurt sau lapte.





Sursa: antena3.ro