Două școli din raionul Ialoveni au fost închise: Avem un număr mic de elevi

Campania națională de înverzire a plaiului a demarat anul acesta pe 13 noiembrie, sub genericul ambițios „PLANTEAZĂ-ȚI VIITORUL”. Zeci de instituţii de stat, private, locale...

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Numele Coşcodan provine de la o poreclă care are la bază termenul zoologic coşcodan ce numeşte „o specie de maimuţă cu coada foarte lungă”, termen pătruns la români din...

1 decembrie este ziua naţională a României şi are o însemnătate specială în societatea noastră. Totodată, această zi marchează un eveniment istoric foarte important:...

Numele Miclăuşeanu are la bază prenumele unguresc Miklós, formă ungurească a prenumelui Nicolae.

Sfanta Varvara a trait in timpul imparatului Maximian (284-305), la Heliopolis. Din cauza frumusetii sale trupesti este inchisa intr-un turn, de tatal sau Dioscor. Acest tata pagan considera...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Chișinăul iese de sub Cod Portocaliu! Comisia Extraordinară de Sănătate Publică Chișinău a decis instituirea alertei „Cod Galben”, deși, starea de urgență în sănătate publică a fost prelungită până la 15 ianuarie, 2022. Masca de protecție va fi obligatorie...

Rusia a fost îndemnată să-și retragă trupele din trei state al Parteneriatului Estic, conform unei declarații comune semnată miercuri, la Bruxelles, de către trei șefi de stat ai țărilor din Parteneriatul Estic, sub titlul generic de Trio Asociat format din Republica Moldova,...

Rai, cel mai puternic taifun care a afectat în acest an Filipine, a smuls copaci din rădăcini și acoperișurile de pe case, a doborât liniile electrice și a inundat sate întregi, lăsând în urmă cel puțin un mort, ransmite digi24.ro.

Regretăm că, din lipsă de bani pentru educație, Guvernul a pasat aceste probleme financiare complexe consiliilor rationale, care sunt impuse să găsească soluții de alternativă pentru a susține procesul educational. Or, cunoaștem că a închide niște instituții în care au fost investiți mulți bani, e mult mai ușor decât a le restabili ulterior și a le face pe deplin funcționale. Constatăm că, lipsa unei viziuni și a unei strategii clare în domeniul învățământului la nivel național se răsfrânge negativ asupra calițății procesului educațional per ansamblu”, este arătat într-un comunicat al formațiunii.

Fracțiunea Platformei DA din cadrul Consiliului raional Ialoveni condamnă închiderea școlilor din din s.Misovca, com Gangura și scolii-grădinițe din s. Ruseștii Vechi din com. Ruseștii Noi și nu a susținut inițiativa inclusă pe ordinea de zi la acest subiect, potrivit unimedia.info.

Pe 6 şi 9 august 1945 forţele aviatice ale Statelor Unite au lansat bombele nucleare Little Boy şi Fat Man peste oraşele japoneze Hiroshima şi Nagasaki. Pe 26 aprilie 1986, reactorul numărul...

O femeie din SUA a mărturisit că a mâncat cenușa soțului ei mort și spune că a ajutat-o să piardă aproximativ 19 kilograme, scrie The Sun.

Israelul a detectat un prim caz de infectare cu subvarianta Delta Plus a coronavirusului. Purtătorul subvariantei este un copil de 11 ani venit din Europa. Potrivit Times of Israel, acesta...

Actorul Alec Baldwin a ucis accidental o femeie şi a rănit un bărbat, după ce a tras cu un pistol de recuzită în timpul filmărilor pentru un western, în New Mexico.

Doi diplomaţi ruşi au părăsit Kosovo sâmbătă după ce au fost declaraţi persona non grata de Priştina, care îi acuză de ameninţare la adresa securităţii naţionale,...

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)