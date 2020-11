Două firme transnistrene au importat în 2020, fără a plăti taxe, țigări în valoare peste 20.000.000 de dolari / MAFIA CONTRABANDEI CU ȚIGĂRI: BROKERUL LUI DODON

● Două firme transnistrene au importat în 2020, fără a plăti taxe, țigări în valoare peste 20.000.000 de dolari

● Țigările se învârt într-un circuit complex – Asia, Orientul Mijlociu și Europa

Loading...

● În afacere este implicată și firma unui socialist de la Rezina

● Prejudiciul adus statului, doar în 2020, se ridică la 60,2 milioane de dolari

Două companii din regiunea transnistreană – Almavis și Tabimport – sunt cele mai mari importatoare de țigări din Moldova. Cele două firme deschise recent au importat aproape aceeași cantitate în Republica Moldova precum marii jucători de pe piața mondială a produselor de tutun – Philip Morris, Japan Tobacco International sau British American Tabacco.

Numai în primele nouă luni ale anului 2020, ianuarie–septembrie, au fost aduse în Moldova peste 3,3 miliarde de țigări, echivalentul a 165 de milioane de pachete de țigarete, conform datelor oferite reporterilor Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova (CIJM) de către Serviciul Vamal.

Chișinăul închide ochii la această schemă, deși importurile uriașe depășesc de trei ori cererea de piață din Transnistria (Legitimate Market Demand) de 500 de milioane de pachete anual.



Dacă ar fi să raportăm cantitatea de țigări importată în stânga Nistrului la numărul de locuitori (470.000), unei persoane i-ar reveni câte 155 de pachete doar în aceste prime nouă luni ale anului în curs.

În condițiile în care, în medie, un tir are o capacitate de peste 1.000 de cutii cu țigări (50 de cartușe a câte 10 pachete fiecare), în Moldova au intrat peste 330 de tiruri în perioada indicată. Astfel, valoarea totală a țigărilor importate în anul curent este de aproape 50 de milioane de dolari, având în vedere că un tir de țigări costă în medie 150.000 de dolari.

Din totalul de 3,3 miliarde de țigarete aduse în Moldova, circa 1,45 miliarde, echivalentul a 145 de tiruri, au mers numai în regiunea transnistreană. Valoarea acestor transporturi se ridică la circa 22 de milioane de dolari.

Cele două firme, la fel ca toți agenții economici din stânga Nistrului, sunt scutite de taxa pentru dreptul de import și export și, în plus, de taxa pentru poluare. De asemenea, Almavis și Tabimport ignoră legislația vamală a Republicii Moldova, care prevede importul în Transnistria doar a cantităților necesare pentru asigurarea consumului intern.

Cele 72,5 de milioane de pachete țigări, echivalentul a 145 de tiruri, importate în primele nouă luni în regiunea transnistreană, ridică suspiciuni rezonabile privind desfășurarea unor activități de contrabandă și evaziune fiscală din partea celor două firme. Odată aduse țigările în Transnistria, fără a fi declarate, o parte infimă se păstrează pentru consum local, iar cea mai mare parte este introdusă prin contrabandă în Moldova, Ucraina, România, Polonia și alte state ale UE.



De fapt, Almavis și Tabimport sunt succesoarele unei largi scheme de contrabandă de țigări, aplicată de holding-ul transnistrean Sheriff în 2012–2014, documentată într-o amplă operațiune la nivel european de către Europol – „Rețeaua de Est a gulerelor albe”.

Documentele obținute de CIJM arată că, firmă fondată de Eleonora Rotari,. În timpul alegerilor locale din octombrie 2019, Rotari a candidat la funcția de primar al orașului Rezina din partea socialiștilor, însă a pierdut cursa electorală în fața contracandidatului său, Simion Tatarov.

Declarația de avere a lui Rotari și o listă a candidaților socialiști la funcția de consilier raional Rezina indică faptul că acesta a fost broker vamal la SRL Broctrimex. Rotari a fost angajat al Serviciului Vamal din 1993, obținând gradul de locotenent-colonel și funcția de șef al Postului Vamal din același oraș. El a refuzat să vorbească cu reporterii CIJM despre activitatea firmei sale și serviciile prestate pentru Tabimport.

„Eu nu am nicio firmă, nu am nimic. Am doar apartament... Să nu îmi mai telefonați [...] Să nu scrieți nimic despre mine, altfel ne întâlnim în altă parte!”, ne-a amenințat consilierul socialist.

La 15 octombrie 2019, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a informat-o pe prim-ministra Maia Sandu despre activitățile infracționale ale unor întreprinderi din regiunea transnistreană specializate în importul și comercializarea produselor de tutun. O notă similară a fost expediată de SIS la 28 octombrie directorului ASP de atunci, Mircea Eșanu, solicitându-i suspendarea licențelor pentru Tabimport și Almavis.

În cele din urmă, ASP nu le-a mai retras licența celor două companii. Mai mult, la 13 februarie 2020, aceeași instituție, în frunte cu noul director, Alexandru Leapin, a licențiat din nou Almavis, iar la 19 februarie - Tabimport.



După expirarea celor șase luni, pe 27 iulie 2020, Almavis și Tabimport au depus actele necesare pentru o nouă prelungire a licenței. Cererile au fost depuse cu o zi înainte de întâlnirea din 28 iulie 2020 dintre președintele Igor Dodon și liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, la reședința prezidențială de la Condrița.



integral AICI