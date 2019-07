Două măicuțe terorizează un oraș. Au împins un bărbat pe șinele de cale ferată și au bruscat o femeie / VIDEO

Rareș Bogdan, vedeta Realitatea TV, face o propunere șoc. El cere arestarea unor politicieni de prim rang, printre care Traian Băsescu, Ludovic Orban și Anca Boagiu, sub acuzația de subminare a economiei naționale.

Cartea unui autor de bestseller din Israel, a fost tradusa in Rusia omițându-se fragementul despre ”Putin minicinosul” și distorsionându-se capitolul despre invazia din Crimeea.

Cei doi polițiști locali au anunţat poliţiştii Biroului Transporturi, din staţia CFR Vaslui, despre prezenţa celor două ”măicuţe” recalcitrante. Cu toate acestea, niciun agent nu s-a deplasat la cele două femei, acestea continuând să aibă un comportament deplasat şi in sala caselor de bilete, ţinând calea unor călători care intenţionau să ajungă la ghişeu. Văzând că femeile sunt nesupravegheate, poliţiştii locali au rămas în zonă. Ulterior, în zona staţiei CFR au ajuns şi echipajele de la Poliţie şi Jandarmi.

„Soţul meu era în gară împreuna cu fetiţa noastră. Prima dată, una dintre măicuţe s-a apropiat de automatul de cafea unde a văzut o poza cu o femeie si a scuipat-o. La puţin timp, l-au impins pe domnul respectiv pe sinele de cale ferata, la mai puţin de un minut înainte de sosirea trenului. Omul a fost ridicat de un tânăr din gară. Soţul a mers direct către Poliţia din gară dar nu era nimeni. Ele au urcat în tren între timp. Au fost şi alte persoane agresate în gară de ele. Cel mai probabil vor reveni, întrucât am înţeles ca au mai fost în Vaslui. Nu uitati cazul tinerei din Bucuresti de la metrou. Şi politia doarme!”, a spus soţia martorului care a asistat la scena din Gara Vaslui.

