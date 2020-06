Două milioane de femei germane au fost violate de „măreața” armată roșie în vara anului 1945 / 100 de mii doar în Berlin

Exista lucruri care se tin sub tacere de frica, de rusine sau pentru a evita oprobiul societatii. Presa occidentala din utima perioada a reusit sa patrunda intr-una din tainele suferintelor populatiei civile din Germania in vara anului 1945: trupele sovietice care ocupasera tara au primit "liber" de la comandantii lor sa violeze in voie femeile germane.

Intr-un material dedicat acestui caz, postul de televiziune France 24 a reusit sa obtina in premiera informatii de la aceste femei, poate astazi septagenare sau octogenare, care dupa trecerea timpului au hotarat sa faca publica experienta cumplita prin care au trecut.

depus undeva vreo plangere. Nici n-avea unde. Politia germana disparuse, iar la noua administratie militara a ocupantilor era periculos sa te prezinti.Dupa estimarile ziaristilor, este vorba de circa doua milioane de victime. Nu se stie daca vreuna din ele a



La timpul sau, subiectul era tabu, cu atat mai mult in Germania de Est.

Administratia sovietica instalata in conducerea statului era preocupata sa identifice vinovatii pentru grozaviile germane, nicidecum sa se ocupe de violurile savarsite de propriile trupe.



Pentru noi, românii, situatia este de inteles, intrucat ajunsese proverbial cazul cand soldatul sovietic iti lua pe loc si fara vreo explicatie ceasul si paltonul, daca te intalnea in cale.

Astazi ar parea de necrezut, dar atunci asemenea evenimente se petreceau in Capitala, in toiul zilei, in vazul oamenilor si fara sa indrazneasca sa intervina cineva, intrucat si la noi subiectul tot tabu era.

Este totusi impresionant sa auzi ca in Germania, timp de cateva decenii, doua milioane de femei au suferit si au tacut. N-aveau unde reclama, iar acuzarea unui militar rus echivala cu o blasfemie. Resemnarea era singura solutie.



Intre timp, unele femei si-au intemeiat familii, s-au integrat in noua societate, dar trauma psihologica n-a disparut.

Impactul si-a lasat peste timpuri amprenta emotionala asupra femeilor germane, cazute victime samavolniciilor. Acum, dupa trecere a aproape 60 de ani, unele din femeile violate atunci de cuceritori s-au decis sa vorbeasca, ceea ce a atras atentia presei, dar si a expertilor in psihologia umana.

In prezent, cercetatorii Universitatii din Grevswald, Germania, si-au propus studierea conditiior istorice a acestei situatii, iar psihiatrul Philippe Couvert aduna informatii de la persoanele aflate inca in viata, cu intentia de a elabora un tip specific de terapie pentru ca aceste femei sa-si poata reface echilibrul psihologic inca puternic afectat ca urmare a momentelor tragice pe care le-au trait.



