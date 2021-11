Două trenuri s-au ciocnit în Anglia. Autoritățile au declanșat alerta de „incident major”

Autoritățile britanice au declanșat duminică seara alerta de „incident major” după ce două trenuri s-au ciocnit în sudul Angliei, în zona Salisbury. Cel puțin 12 oameni sunt răniți, potrivit digi24.ro.

First pics coming through from the incident outside Salisbury. The SWR 159 on its side and the GWR 158 alongside it inside Fisherton Tunnel pic.twitter.com/rOBWVVSl2x