Doza zilnică de râs: Un bărbat care venea din Scoția și se îndrepta spre Chișinău s-a rătăcit în Ţinutul Pădurenilor din judeţul Hunedoara după ce a setat GPS-ul pe „drumul cel mai scurt”

Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un candidat care are cele...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

George Simion, lider al Alianței pentru Unirea Românilor (A.U.R.), a vizitat recent cel mai mare viaduct rutier din Europa de Est, care, de altfel, se află în România. Cunoscut sub numele de autostrada Bechtel, românii au investit în acest proiect mai bine de...

„După o misiune dinamică de aproximativ 3 ore, turistul a fost găsit în apropierea satului Poieniţa Tomii. Temerarul le-a relatat pompierilor deveni că a pornit din Scoţia cu destinaţia Republica Moldova, iar în judeţul Hunedoara a setat GPS-ul să-l ducă la Chişinău, pe drumul cel mai scurt. Deşi se deplasa cu un autoturism off road, drumul cel mai scurt spre casă s-a dovedit un coşmar. Bărbatul a intrat în panică în momentul când nu a mai putut continua deplasarea, fiind blocat pe drumul acoperit cu un strat de zăpadă îngheţată”, arată reprezentanţii ISU Hunedoara.

