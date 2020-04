Dr. Virgil Musta (Timișoara), 13 SFATURI pentru medicii de familie. „Avem nevoie de EROI, nu de MARTIRI”

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Marte este in cuadratura cu Uranus azi si genereaza o energie puternica ce poate fi comparata cu artificii pe cer, imposibil de nevazut. Este o zi importanta, o zi pentru o constientizare. Luna este in Balanta, o zodie pentru iubire si cooperare intre oameni si la noapte este plina. Marte si...

„Ideea că alegerile prezidențiale sau orice alegeri pot fi amânate pe timp de pandemie nu este o invenție de-a Președintelui Dodon. Nu am să uit ziua, și Facebook o să-mi reamintească, când am sugerat celor interesați să citească atent legea din 2004 privind situații...

· purtați și dumneavoastră, așa cum am spus mai sus, echipamentul de protecție: mască, vizieră, capelină, mănuși de unică folosință, halat ce se poate dezinfecta. Nu consultați în niciun caz în haine de stradă, procurați-vă cât mai repede echipament de consultație complet.

· programați pacienții care necesită consult la cabinet la 20 de minute, din care consultul să fie mai scurt de 10 min, iar apoi aerisiți încăperea după fiecare consult, curățați suprafețele atinse de pacienți, instrumentele și echipamentele medicale folosite în timpul consultului ( stetoscop, tensiometru, termometru pulsoximetru etc).

Am auzit că, din păcate, în județul Timiș este un prim caz de Covid- 19 confirmat la un medic de familie. Știu că și pe acest grup sunt prezenți mulți medici de familie și de aceea o să încerc să ajut prin prezentarea unor recomandări care ar putea fi utile.

Am un mare respect pentru această categorie de medici și știu foarte bine că și ei sunt acum implicați în mod direct în bătălia pe care o ducem cu toții în această perioadă.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)