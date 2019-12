Dragnea va ieși mai repede din închisoare! Vești imense pentru fostul lider PSD

Liviu Dragnea, fostul lider al Partidului Social Democrat, a primit o vește uriașă în timp ce este închis la penitenciarul Rahova. Acesta va ieși mai repede din închisoare.

Fostul șef PSD a fost condamnat prima oară în anul 2016 în dosarul Referendumului. În 2019, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv pe 27 mai în dosarul angajărilor fictive la DGASPC Teleorman, urmând să execute o pedeapsă de privare de libertate de 3 ani şi 6 luni.

Potrivit Codului Penal, după executarea a doar două treimi din pedeapsă, Liviu Dragnea poate să iasă mai repede din închisoare. În acest context, eliberarea poate fi făcută după 2 ani şi 4 luni de la începutul executării pedepsei. Totuși, acest termen poate fi redus și mai mult dacă Liviu Dragnea muncește în penitenciar și participă la activități educaționale.

Ce spune Codul Penal despre asta

Codul Penal precizează că eliberarea conditionata a lui Liviu Dragnea se poate acorda dacă cel condamnat „a executat cel putin doua treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depășește 10 ani, sau cel puțin trei pătrimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani”. Astfel, în cazul fostul şef PSD, cererea de eliberare condiționată ar putea fi făcută după 2 ani și 4 luni.

Ce meserie are Liviu Dragnea în închisoare

Fostul preşedinte al PSD a primit aprobare să lucreze la garajul auto al Penitenciarului Rahova.

Liviu Dragnea este absolvent al Facultăţii de Transporturi Auto a Politehnicii din Capitală, iar primul loc de muncă a fost la Secţia auto a Întreprinderii de Utilaj Greu şi Transport pentru Construcţii Craiova.

Liviu Dragnea a transmis un mesaj emoționant de 1 Decembrie

„La mulți ani, România!

Țara mea dragă,

Ți-am respectat cu sfințenie toate tradițiile, te-am sărbătorit cu fiecare ocazie, te-am purtat în suflet și în piept oriunde în lume, m-am mândrit cu tine peste tot și ți-am dedicat ție întreaga mea viață.

De dragul tău am sacrificat tot și am făcut ce am știut mai bine să te ajut să crești mare, să fii bogată și puternică.

Am renunțat la multe momente alături de familia mea, am ratat multe evenimente din viața copiilor mei, mi-am asumat în cele din urmă chiar și renunțarea la libertate, de dragul tău!

Mi-am dorit să te văd puternică, să văd cum copiii României mănâncă mâncare românească, sănătoasă și naturală, nu alimentele pline de chimicale refuzate de alții. Mi-am dorit să văd cum bătrânii tăi își recapătă demnitatea, cum în tinerii tăi reînvie speranța unui viitor mai bun, aici! Mi-am dorit să ne păstram pădurile acolo unde le e locul și nu în buzunarele exportatorilor străini de cherestea. Mi-am dorit să văd câmpurile din România pline de grâne și economia românească cum crește, mi-am dorit să le arăți tuturor celor care se îndoiesc de tine că tu poți!

Tu poți fi tot ceea ce nu te-au lăsat niciodată să devii, tu poți fi tot ceea ce visează copiii români că ai putea fi!

Eu încă îți doresc toate acestea și încă cred în tine.

Indiferent prin câte greutăți trebuie să trec, indiferent cât mă vor chinui ca să mă dezic de tine, eu nu voi renunța niciodată să te iubesc și să cred în tine!

La mulți ani, România!”, a transmis Liviu Dragnea pe Facebook.