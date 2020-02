Dragoș Tudorache: Relația dintre R.Moldova și UE nu este despre bani. Oficialitățile de la Chișinău au multe de demonstrat și de livrat, în primul rând cetățenilor

Astfel, Dragoș Tudorache a menționat că ajutorul financiar este un mecanism prin care Uniunea Europeană oferă sprijin unui prieten și partener de la care nu cere nimic altceva decât să își respecte propria condiție și binele propriilor cetățeni. „Dacă uităm principiile pe care s-a construit Europa, orbiți de populiștii care apar de unde nici nu te aștepți, nu vom putea să înțelegem și să acționăm corect. Interesele Republicii Moldova sunt apărate și cunoscute corect la Bruxelles”, a adăugat raportorul. Astfel, Dragoș Tudorache afirmă că de la această confuzie și până la părerea greșită că Republica Moldova ar putea fi izolată nu e decât un pas. „Nimeni la nivelul Uniunii Europene nu-și dorește un astfel de deznodământ. Am constatat acest lucru în întâlnirile cu toți oficialii europeni implicați în chestiunile legate de Moldova cu care m-am întâlnit în ultimele luni. Am explicat această dimensiune și în întâlnirile pe care le-am avut cu actorii politici din Republica Moldova. Așa că e timpul să se facă pasul de la vorbe la fapte și să se realizeze ceea ce s-a promis. Oficialitățile de la Chișinău au multe de demonstrat și de livrat, în primul rând locuitorilor R.Moldova: o justiție liberă și independentă, fără presiuni asupra judecătorilor și procurorilor care investighează și judecă cazurile de corupție și faptele asociate acesteia, o viziune economică responsabilă și predictibilă, un sistem politic democratic, un viitor alături de restul continentului european căruia îi aparțin întru totul. Aștept măsuri concrete și respectarea angajamentelor luate de R. Moldova, indiferent de numele celor care se află temporar la conducerea țării”, a conchis europarlamentarul. https://radiochisinau.md

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 4 Februarie 2020, ora: 08:45

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi MARTI 4 FEBRUARIE 2020; suntem in dispozitii vorbarete azi, gratie Lunii in Gemeni. Mercur a schimbat ieri zodia si este in Pesti, pregatindu-se de un frumos sextil cu imprevizibilul Uranus. Ce nu ai spus de ceva timp ? Ce iti sta in gat si ai vrea sa...