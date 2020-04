Dragostea SECRETĂ a lui Vlad Ţepeş. Povestea IUBITEI lui DRACULA

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Curtea Constituțională a Germaniei (Bundesverfassungsgericht) a decis că interdicțiile legale privind întrunirea in grupuri mai mari de 2 persoane, încălcă dreptul constituțional la libertatea întrunirilor. Curtea a decis că germanii au dreptul să organizeze...

Vitalie Eșanu, Antreprenor IT Recent, Serviciul de Informații și Securitate a luat o listă de site-uri de tip fake news (termen foarte vag definit) de pe website-ul unei organizații și a început combaterea fake news-ului sub umbrela luptei cu COVID-19. Nu mă voi da în...

covid-19 made in moldova

Angajații Ministerului Afacerilor Interne monitorizează în continuare respectarea măsurilor Comisiei pentru Situații Excepționale, în vederea prevenirii răspândirii virusului de tip nou. În prezent, se menține regimul de carantină în mun. Soroca, or. Ștefan...

Conform cronicilor, la 2 aprilie 1459, supărat pe taxele mari impuse de saşii din Braşov şi intrigile capilor cetăţii, Vlad Ţepeş a distrus toate recoltele de grâne din Ţara Bârsei. A poruncit să fie prinşi sute de târgoveţi şi negustori care veneau cu marfă în cetate, pe care i-a dus lângă mahalaua oraşului, în zona Bartolomeului de astăzi şi i-a tras în ţeapă. Dimineaţa, sângerosul domnitor a luat micul dejun printre muribunzii care agonizau traşi în ţeapă. După moartea acestora, a poruncit jefuirea şi incendierea Bisericii Bartolomeu, precum şi arderea satului Codlea. În timpul carnagiului, la urechile domnitorului a ajuns vestea că nevestele negustorilor din cetate au atacat casa unde locuia Katharina. Au bătut-o şi au pus-o la Stâlpul Infamiei. Pentru că i-au tăiat cozile, domnitorul a ameninţat că va da foc întregii cetăţi. Ca s-o scape pe iubita sa, i-a eliberat pe ceilalţi negustori saşi ce urmau să fie ucişi.

Katharina este numele femeii care a fost copleşită cu…multă tandreţe de către cel intrat în memoria colectivă sub numele de Dracula. Timp de peste 20 de ani a durat această relaţie, din care au rezultat cinci copii. Se pare că această femeie a fost singura fiinţă pentru care Dracula a făcut crize de gelozie…

Un nou film despre Vlad Ţepeş, "The Impaler", cu...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)