Drama tatălui care a trebuit să decidă pe care dintre copiii săi să-l salveze, după atentatele din Sri Lanka

Mai târziu, Amelie Linsey a murit și ea. ”Fiul meu arăta mai rău ca fata. Am încercat să îl resuscitez. O doamnă a spus că se va ocupa ea de fiica mea. L-am cărat pe băiat până jos, la ambulanță, și l-am dus la spital. Am țipat: ajutați-mi fiul, vă rog să îl ajutați. Am crezut că fata este mai bine. Nu am putut să o găsesc apoi. Din păcate, amândoi au murit”, a declarat bărbatul.

Actualitate 24 Aprilie 2019, ora: 10:19

