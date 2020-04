Dreptul la replică al directorului Institutului de Medicină Urgentă la materialul „Medicii rup TĂCEREA/ Moldova este unica țară de pe glob în care tuburile de intubare nu sunt de unică folosință”

Stimate doctor Ciprian Gherasim, sunt Mihai Ciocanu - directorul Institutului de Medicină Urgentă și folosindu-ma de dreptul la replică, doresc să comentez ceia ce ati postat astazi pe pagina Dumneavoastra de facebook, preluată de Cotidianul Timpul. Sincer sa zic, sunt surprins de dezinformarea și minciunile pe care le faceti, fara a cunoaște starea reala a lucrurilor din instituția unde ati activat ani buni. Ati ridicat 5 subiecte pentru discuție.

S-o luam de la inceput. Despre baiatul de la Urgență, numit „papă lapte”. Institutul de Medicină Urgentă nu are nimic comun cu el și nu este angajatorul acestui lucrator medical. Dumnealui activează in cadrul Centrului Național de Medicină Urgentă Prespitaliceasca, autoritate juridica națională, in componența caruia au intrat in anul 2015 si staţiile de asistenţă medicală urgentă din raza mun. Chişinău: Centru, Buiucani, Botanica, Rîşcani, Ciocana, care anterior aparțineau de Institutul de Medicină Urgentă. Sper ca am clarificat. Printre altele, despre echipamentele de protectie, evident că lucratorii medicali de pe ambulanțe sunt persoanele cu risc major de infectare. Dar acele echipamente pe care le-a demonstrate tînarul, sunt pentru echipele care deserves urgențele Non-COVID. Spun asta pentru că în fiecare zi văd cum sunt echipați lucrătorii medicale de pe ambulanțe, care transferă pacienții cu COVID-19. Absolut toți sunt îmbracati cu costume de protectie (combinizoane), bahile, manuși chirurgicale, ochelari de protecție, respiratoare si viziere.

Al doilea subiect. Este un fals absolut că în Republica Moldova tuburile de intubare nu sunt de unică folosință. Aici, ati dat dovadă de ipocrezie și lipsa totală de stimă față de colegii Dummneavoastră, care în prezent activează în sectiile de Reanimare luptînd pentru viața pacienților critici COVID-19. Dupa ce am citit mesajul Dumneavoastra, am discutat personal cu șeful Departamentului de Terapie intensivă si reanimare, prof. Adrian Belîi și cu șeful secției Reanimare, dr. Viaceslav Crivorucica, care sunt responsabili de tratamentul intensiv al celor 59 pacienți gravi cu COVID-19 și care supraveghează intubarea pacienților. Dumnealor au infirmat categoric învinuirile Dumneavoastre. Departamentul, la moment, dispune de rezerve suficiente de tuburi de unică folosință pentru intubare, pentru o perioada de cel puțin 6 luni. Ambii responsabili mi-au comunicat că din anul 2000, de cînd activează în Institutul de Medicină Urgentă, nu au reutilizat niciodată tuburile de intubare, asa cum afirmati Dumneavoastră. Printre altele Dr. Crivorucica vă întreabă, de ce în acestă situație, cînd fiecare lucrător medical este extrem de important, Dumneavoastră turnață zoi peste ei?

Al treilea subiect, legat de persoana mea. Vreau sa cunoască opinia publica, adevarul asa cum a fost. Întradevar, în anul2016, V-am convocat, și V-am explicat că resursele financiare disponibile în sistemul de sănătate la momentul dat, sunt sufisiente pentru majorări mai consistente de salarii în primul rînd pentru tinerii specialiști, si această decizie a fost luată pentru a diminua exodul lor peste hotarele țării. Am discutat si cu aceasta ne-am despărțit. Fără a Vă mustra și fără a Vă impune să demisionați. A doua discuție cu Dumneavoastră a fost la telefon. Nevoia de a discuta cu Dumneavoastră a intervenit în urma unei convorbiri telefonice cu Presedintele Comisiei Protecție Socilă, Sănătate și Familie a Parlamentului Republicii Moldova, pe care Dumneavoastră, în acea zi, începînd cu ora 9.00 diminiața și pîna la 12.00, în timpul orelor de lucru, a-ti etichitat-o de mai multe ori, în rețelele de socializare, cu calificative nelicențioase, instigînd la ură și discriminare. În discuța telefonică cu Dumneavoastră, v-am recomandat să vă ocupați în orele de lucru de activitățile profesionale, în conformitate cu cerințele fișei de post, iar dacă doriți să comentați evinemente sau să apreciați pe cineva, sa face-ți aceste activități în afara orelor de serviciu. Asa a fost? La puțin timp, fără a Vă intimida, si fară a face presiuni, Dumneavoastră ati depus cerere de eliberare din proprie inițiativă, pentru a urma sotia, care planifica să plece, sau plecase la serviciu peste hotare. Am semnat cererea Dumnevoastră și ati plecat. Asta a fost totul. Despre ce fel de intimidare, ori despre ce fel de impunere ilegală vorbiți? Cind v-am impus? Printre altele, avem funcție vacantă de doctor ORL, puteti sa reveniți în orce moment. Eu nu sunt un conducător orgolios.

Subiectul 4. Dl dr. Gherasim, vă rog mult, nu umblati cu mincinile. În sectia de Reanimare am intrat de cîte ori o cerea situația, si atunci cind am venit în funcție si era necesar de a da în exploatare această subdiviziune, si atunci cînd directorul face vizitele de serviciu obligatorii, și atunci cind rudele pacienților mă implorau să le comunic despre starea sănătății celor dragi. Acum, de cînd a fost luată decizia, că în Institutul de Medicină Urgentă va activa o sectie de Reanuimare cu 52 de paturi pentru pacienții critic cu COVID-19, am vizitat sectia de mai multe ori, replanificănd zonele de lucru, realizînd întreaga gama de activități de planificare, pentru ca secția să dispună de reglementări în protecția personalului și a pacienților, pentru ca personalul să fie instruit cum sa activeze în condiții noi, pentru ca sa prestam servicii în conformitate cu cele mai bune practici, preluate nu doar din Protocoalele clinice din țara noastră. În fiecare zi echipa de conducere se îngrijeste de stocurile de medicamente si mijloace de protecție pentru personalul din secția de Reanimare si nu numai, deoarece conștientizăm că noi activăm în cel mai mare focar si unde riscul de contaminare este de zeci de ori mai mare, față de mediul comunitar. Si slava Domnului, niciun colaborator din acestă secție, pina astazi, nu a fost contaminat. Plasarea în carantină a secțiilor este inevitabilă atunci, cînd un pacient care a fost operat pe urgență, a făcut peste 3-5 zile boala COVID-19, fiind purtător de virus și necomunicind niciun contac. Dl Gherasim, va rog mult, nu-mi dati lecții de management, și nu-mi indicați unde trebuie sa se plaseze conducătorul, în astfel de situații.

Si ultimul subiect. Învinuirile de corupție și faptul ca mă țin de post. Ce să Vă zic la aceste învinuiri. În primul rînd este pentru prima data cînd cineva, în activitatea mea de 40 de ani, î-mi face astfel de afirmații (cu toate că nu vă referiți direct la mine, utilizînd calificativul „directorii de azi”). Da, am fost în diverse funcții de conducere, am condus cu Centrul Național de Management în Sănătate, unde am contribuit la implementarea asigurărilor obligatorii de asistență medicală, am construit si am lansat activitatea a celui mai mare spital privat din țară, am fost Viceministru al sănătății, responsabil de activitatea spitalelor, și acum, al cincelea an, director al Institutului de Medicină Urgentă. În aceste posturi publice și la privat, am gestionat bugete de sute de milioane de lei. Si acum vă rog, să veniți cu argumente plauzibile, să demonstrați cel puțin un singur eveniment de corupere din partea mea, în orice tip de relații: angajare la muncă, realizarea tenderilor de procurare a medicamentelor și consumabililor (pe care de altfel în ultimii 5 ani le realizeză Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate), reparații și construcții etc. Daca le aduce-ți, voi demisiona în aceiasi zi, asumîndu-mi toate responsabilitățile.

O zi bună Vă doresc. Dar, este urît de tot ce ați făcut.

PS. Propunerea de a reveni în calitate de doctor ORL în cadrul Institutului de Medicină Urgentă este pe bune. Tocmai avem nevoie de specialiști pentru intubarea pacienților critici.