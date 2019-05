Actualitate

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Stiinta vindecatoare a dacilor se bucura de atata faima in antichitate, incat remediile folosite de ei erau recomandate de marii medici ai timpului, in scrierile lor. Salvate ca prin minune de furia timpului, unele dintre ele au supravietuit pana azi, oferindu-ne informatii de exceptie, despre...

Interlopul Grigore Caramalac, alias Bulgaru, a fost direct implicat în tentativa de preluare prin atac de tip raider a afacerii lui Viorel Vărzari. De toate acțiunile urma să se ocupe șeful de la Trabo Plus, care administrează rețelele ”La Plăcinte” și...

În 2018 prin programul național ”Drumuri bune pentru Moldova ” au fost reabilitaţi 1600 de kilometri, iar investiţiile au depăşit 1,6 miliarde de lei. Programul a fost lansat de Guvern, la iniţiativa preşedintelui Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc. În acest an, în cadrul programului vor fi reparați cu o mie de kilometri de drum mai mult decât anul trecut.

"Avem o întârziere, domnule prim-ministru, şi întârzierea vine şi din faptul că informaţia pe care am preluat-o de la autorităţile publice locale în această primăvară a fost exagerat de mare", a spus ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici.

