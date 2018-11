Drumuri Bune pentru Moldova: Aproximativ 20 de kilometri de drum au fost REPARAŢI în oraşul Hânceşti (FOTO)

Am urmărit în aceste zile discuțiile iscate în sânul Bisericilor Ortodoxe de decizia Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol de a recunoaște autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

Creșterea capacităților economice și militare ale Chinei, precum și comportamentul agresiv al Rusiei, au făcut ca Occidentul să se trezească din nou în fața realităților Războiului Rece. Dar, conform generalului Joseph Dunford, președintele Joint Chiefs of Staff, este prea...

Astăzi sunt programate întreruperi ale furnizării energiei electrice la mai multe adrese din țară, în intervalele de timp indicate mai jos:

În acest an, au fost reparați 1 600 de km de drum, iar în 2019 urmează să fie reparați alți 2600 de km, în cadrul programului naţional "Drumuri Bune 2". Proiectul grandios a fost lansat la iniţiativa preşedintelui PDM, Vlad Plahotniuc.

- Sunt mulţumiţi părinţii, sunt fericiţi copiii că se plimbă cu bicicletele, cu trotinetele, sperăm că, în următorul an, vom mai avea posibilitatea să ne mai întâlnim în aşa componenţă.

"Cetăţenii de vreo zece ani au avut rugămintea ca Primăria să întreprindă unele măsuri şi în cadrul acestui proiect prima şi prima necesitate am hotărât ca acest drum, Ştefan Vodă, care necesita o reparaţie foarte complicată, au fost puse aici două niveluri de asfalt", a spus Alexandru Botnari.

"Chiar copiii mei, când erau mici, întrucât am avut pe această stradă casă, le era foarte greu să ajungă la şcoală. Clar că acum e foarte bine", a spus o altă femeie.

