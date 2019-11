Duș RECE pentru Maia Sandu și „ACUM” din partea lui Sturza: „Nu vă mai PLÂNGEȚI de milă pe la TV. Devine PENIBIL. Aveți curajul să vă asumați măcar o parte din vină. Modelul cu guvern ONG nu a funcționat”

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Parlamentul va examina astăzi, în ședință, programul și echipa Guvernului sub conducerea lui Ion Chicu – candidat desemnat de către Președintele Republicii Moldova, informează CURENTUL. Iată componența Guvernului Chicu: Ion Chicu – Prim-ministru Serghei...

Aveți curajul să vă asumați măcar o parte din vină. Bolul de cristal s-a spart nițel... Modelul cu guvern ONG nu a funcționat. Ok, așa și scriem în manualele de politologie. Hai la treabă! Strada ne așteaptă! Încă 4-5 ani... Dodon&Co redevin „clienții” mei. Dar mie personal îmi trebuie?”, conchide Sturza.

„Hai, nu mai plângeți! Plecați în istorie ca cei care ați făcut un lucru extraordinar. Ați înfrânt cel mai odios regim oligarhic! Aveți toate considerațiile și respectul meu și al milioanelor de moldoveni. Dar... Una este lupta de gherilă, repet, unde ați fost excepționali, și alta este „rutina" politică. La doar cinci luni de la declanșarea unei mari euforii și unei avalanșe de speranțe ați pierdut tot - alegerile locale, guvernarea. Și cel mai mult, posibilitatea de a influența lucrurile în justiție, economie, politica externă. V-ați întors în „stradă”. Rămășițele oligarhiei în birouri. Ok cu „strada”, dar fără structuri de partid, resurse financiare, mediatice și umane?!”, se întreabă acesta.

