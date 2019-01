Dublu discurs la PSD-ALDE după declarațiile lui Juncker: Ministrul de Externe vorbește despre solidaritate și coeziune

Cel puțin 3 persoane au murit, iar alte 79 sunt date dispărute, după ce un bloc din orașul Magnitogorsk, din Rusia, s-a prăbușit parțial, în urma unei explozii cauzate, cel mai probabil, de o scurgere de gaze, relatează The Guardian.

Preşedintele Klaus Iohannis s-a aflat la schi, pe pârtiile din Păltiniş, în ultima zi din an, potrivit Digi24.

”În contextul provocărilor cu care se confruntă în prezent Uniunea Europeană, aşa cum România a confirmat în dialogul cu forurile instituţionale europene şi cu partenerii externi, Preşedinţia la Consiliul UE va urmări să contribuie la asigurarea convergenţei şi coeziunii europene în scopul unei dezvoltări durabile şi echitabile pentru toţi cetăţenii şi statele membre. Consolidarea unei Europe mai sigure printr-un plus de coeziune între statele membre reprezintă aşadar, punctul de pornire pentru implementarea politicilor necesare pentru gestionarea noilor provocări de securitate şi pentru continuarea consolidării rolului global al UE. Acţiunile României se subscriu, aşadar, principiului solidarităţii, având obiectivul comun de a contribui la dezvoltarea Europei unite şi puternice, printr-un efort susţinut”, se mai arată în declaraţie.

Pregătirea acestui proiect a presupus un efort instituţional colectiv la nivelul Guvernului şi Ministerului Afacerilor Externe, se mai arată în declaraţie, în care se menţionează că premierul Viorica Dăncilă a prezentat priorităţile Preşedinţiei României în faţa camerelor reunite din Parlament în 12 decembrie, „astfel exitând evidenţa faptului că România are legitimitate din partea legislativului să îndeplinească acest mandat”.

„Eforturile insituţionale angrenate în acest sens pe parcursul Preşedinţiei Românei la Consiliul UE au fost şi se menţin orientate către acest scop comun, deopotrivă din perspectiva viziunii politice externe, cât şi din punct de vedere tehnic. Gestionarea Preşedinţiei Românei la Consiliul UE este asumată pe deplin de către Guvernul României, instituţia naţională care are atribuţii în acest sens. Stimularea solidarităţii şi coeziunii Uniunii Europene reprezintă un proces continuu, un efort coordonat al tuturor actorilor relevaţi în acest context în plan European. România crede în solidaritate şi credem că toţi ne dorim o Europă mai puternică”, adaugă ei.

