DUGHINISMUL - Doctrina „oficială” a regimului Năstase-Dodon? /// Bătrîncea explică votul dat la APCE: „Moldova a votat pentru o nouă Europă, Europă unită, de la Lisabona la Vladivostok”

Deputatul socialist, Vlad Bătrîncea, a venit cu o reacție, după ce mai multe voci au criticat votul său și al lui Andrei Năstase pentru revenirea Federației Ruse la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Dânsul spune că alături de R. Moldova au votat și țări membre a Uniunii Europene, iar votul său a fost dat pentru „o Europă unită, de la Lisabona la Vladivostok”.

„Pentru noul Regulament al APCE, care asigură drepturile și împuternicirile tuturor țărilor ai Consiliului Europei (inclusiv Federația Rusă), au votat 39 din 47 de țări ai Comitetului de Miniștri, și majoritatea membrilor Adunării Parlamentare, printre care Germania, Austria, Franța, Italia, Spania, Belgia, România și m.a. Noile condiții istorice și politice au fost susținute de cei mai renumiți și incontestabili parlamentari ai Europei.

Și Moldova a votat pentru o nouă Europă, Europă unită, de la Lisabona la Vladivostok. Am votat pentru parlamentarism, pentru dialog, pentru democrație veritabilă. Am votat împotriva primitivismului și dezbinării. Împotriva problemelor trecutului. Am votat pentru viitor.



Dughin - „inventatorul” Europei de la Lisabona la Vladivostok

„Să nu ne oprim la Crimeea. În nici un caz. Ieri reunirea cu Crimeea era o victorie. Astăzi, este foarte puțin”. Nu este începutul unui film de science-fiction, ci chiar tezele politologului rus, Alexandr Dughin. Acesta susține că lupta pentru Ucraina, este lupta pentru reunire, iar astăzi devine clar că „această reunire trebuie să fie teritorial alta” -

„Galicia și alte câteva regiuni vestice, precum și o parte semnificativă din Kiev nu vor această unitate. Asta am înțeles-o. Cu forța nu vom obliga pe nimeni. Dar nici pe ai noștri nu-i vom lăsa, nu-i vom trăda. Cu toate acestea, pentru toate trebuie de luptat și prin luptă de creat o realitate politică și istorică nouă”, susține Dughin în tezele sale din 7 martie curent, potrivit căruia pretențiile de a păstra Ucraina cu legislația și în granițele actuale, sunt ireale.

„Avem nevoie de oameni noi care să înțeleagă că ceea ce sa întâmplat este ireversibil, și să se adapteze la noile condiții. Adică, acum Maidanul poate deveni aliatul nostru. Dacă-l curățin de provocatorii proamericani neonaziști, care se deplasează treptat spre putere (cea, pe care peste un oarecare timp oamenii o vor răsturna singuri), atunci Maidan devine un centr politic interesant”, este de părere Dughin.

Nu în ultimul rând, politologul cunoscut pentru aspirațiile sale Eurasianiste, declară că Europa este sub riscul unei revoluții indiferent dacă Rusia va câștiga, sau se va opri sub presiunile NATO. „Dacă câștigăm noi, vom începe expansiunea ideologiei eliberatoare (de americani) în Europa. Acesta și este obiectivul complet al Eurasianismului - Europa de la Lisabona până la Vladivostok. Fără State. Marele Imperiu Eurasianist Continental. Pe care îl vom construi. Acesta este ultimul nostru orizont. Revoluția pe care o va realiza Omul Destinului”, conchide Dughin în tezele sale.