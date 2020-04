Dumbrăveanu și Chicu nu cunosc DIFERENȚA dintre coronavirus, Covid-19 și SARS-CoV-2?

Din toate datele de până acum, boala pare a fi ceva mai puțin severă decât cele precedente, cazurile putând fi asimptomatice, ușoare sau severe (pneumonie, probleme de respirație, cedarea organelor și moarte). Procentul cazurilor severe și mortale variază încă, fiind în mijlocul epidemiei, dar e destul de mare ca să îngrijoreze pe toată lumea. Boala debutează, în general, cu tuse seacă, oboseală și febră, dar pot exista și alte simptome (tuse productivă, dureri musculare sau ale încheieturilor, respirație greoaie, dureri de cap, diaree etc.). Se pare că doar în foarte puține (circa 5%) cazuri celor bolnavi le curge nasul.

Se crede că toate cele trei coronavirusuri care provoacă sindrom respirator acut sever provin de la lilieci și au ajuns la om prin diverși intermediari: câini enot și zibete vândute în piețele alimentare din Asia, în cazul SARS, dromaderul, în cazul MERS. Suspectul, la SARS-CoV-2, este pangolinul, dar nu s-a găsit încă pacientul zero pentru a fi siguri de acest lucru.

al căror genom este bazat pe ARN. Toate virusurile au materialul genetic protejat de un înveliș proteic, numit capsidă, iar coronavirusurile au, în plus, o anvelopă lipidică, tot cu rol de protecție. Virusurile nu se pot multiplica decât în interiorul unei celule și folosesc proteina S pentru a infecta celulele respiratorii. Existența anvelopei și a proteinei sub formă de țepi le fac să aibă, la microscop, un halou cu aspectul unei coroane solare, ceea ce explică denumirea.

Noi o ținem pe-a noastră – nu putem. Am încălca o cutumă respectată în popor. Așa că de Guvernul Chicu vom vorbi de acum încolo numai de bine, pentru că de joi, 9 aprilie 2020, Guvernul Chicu este mort.

Iata horoscopul zilei de azi MARTI 14 APRILIE 2020; luptele de putere sunt la ordinea zilei azi din cauza tensiunii create de cuadratura dintre Soarele aflat in ultima sa saptamana in Berbec pe acest an si impozantul Pluto, planeta renasterii, a distrugerii pentru crearea unui nou inceput. Nu...