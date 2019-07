Dumitru Diacov crede că Vladimir Plahotniuc își va depune mandatul de deputat

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Deputata Marina Tauber susține că nu are nevoie de funcția de președinte al Comisiei privind Drepturile Omului și Relații Interetnice și asta pentru că nu se ține de funcții. Într-o luare de cuvânt de la tribuna Parlamentului, Tauber a declarat că actuala majoritate...

Cât privește fostul lider al PDM, Dumitru Diacov crede că acesta nu va mai reveni în formațiune, deși până acum nu a părăsit decât șefia partidului. „Mai devreme sau mai târziu, Vladimir Plahotniuc va depune mandatul de deputat și în circumscripția Nisporeni vor avea loc alegeri”, a afirmat președintele de onoare al PDM. Dumitru Diacov speră ca PDM să aibă și un candidat pentru alegerile locale din municipiul Chișinău, deși înțelege că în capitală „este o împărțire în grupuri radicale”. „Îmi pare rău că noi nu am crescut o persoană specializată pe problemele orașului Chișinău. Noi avem mulți oameni interesanți, cu experiență, dar nu am fixat pe nimeni pe problemele orașului”, a comentat democratul. La viitoarele alegeri prezidențiale, președintele de onoare al PDM spune că formațiunea neapărat va avea un candidat. IPN

Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, consideră că problemele Partidului Democrat sunt și problemele țării. Potrivit lui, Republica Moldova are nevoie de o formațiune în centrul spectrului politic, care să păstreze echilibrul. „Acest lucru este important pentru dezvoltarea de mai departe a țării”, a declarat politicianul în emisiunea „Piatnița s Anatoliem Golea” de la postul de televiziune RTR Moldova, transmite IPN.

