Dumitru Diacov distribuie pe rețelele de socializare fake news despre Maia Sandu

Președintele de onoare al PD, manipulează opinia publică distribuind știri false pe rețelele de socializare.

Diacov a relatat pe rețelele de socializare despre o pretinsă discuție cu „doi consilieri de la Drochia”, care ar fi mărturisit că ar fi ar fi semnat declarația de aderare la Pro Moldova pentru că „dl Candu o sa se unească cu dna Sandu si o sa unească Moldova cu Romania”.

Nu este pentru prima dată când reprezentații puterii lansează zvonuri și știri false despre reprezentanții opoziției.

Recent, consilierul președintelui Dodon, Ernest Vardanean a distribuit un fals distribuit la greu de mass-media controlata de PSRM, precum că Maia Sandu ar fi solicitat Uniunii Europene „instituirea unui embargo motivat politic” la exportul produselor agricole moldovenești.

Dumitru Diacov este actualmente deputat, președinte de onoare a PDM, dar are un bogat trecut comsomolist și propagandistic.

În perioada 1989-1992 acesta a activat ca șef al biroului de la București al agenției sovietice TASS. Potrivit specialiștilor, cetățenii sovietici care se aflau la post în statele respective, ca diplomați în ambasade, ori ca lucrători la reprezentanțele unor instituții sovietice ca Agenţia TASS, AEROFLOT, INTURIST erau în cea mai mare parte cadre ale KGB şi GRU.

In 1993 a revenit in Republica Moldova si s-a implicat in viața politica, activând timp de un an in calitate de consilier si șef al Departamentului Politic al Ambasadei Republicii Moldova la Moscova.

In anul 1994, Dumitru Diacov, este ales deputat in Parlamentul de la Chișinău pe listele Partidului Democrat Agrar, ca mai apoi să devină liderul grupării pro-rusești care l-a adus la putere pe Petru Lucinschi.

După alegerile din 2005 formațiunea sa l-a votat pe Vladimir Voronin pentru președinte al Republicii Moldova. Deoarece ulterior nu-a trecut pragul electoral în anul 2009, Dumitru Diacov i-a cedat PD lui Vladimir Plahotniuc.

După ce oligarhul Vladmir Plahotniuc a părăsit politica in vara anului trecut, Dumitru Diacov a fost unul din partizanii alianței cu Igor Dodon in speranța că acesta îl va ajuta să preia controlul asupra rămășițelor PDM.

Amintim că ieri, aliatul lui Igor Dodon, Dumitru Diacov a recunoscut că judecătorii CCM sunt filați.

