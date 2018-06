Dumitru Grosei - cel mai selectat regizor moldovean la festivalurile internaționale de film, în prima jumătate a anului 2018. Trei dintre filmele sale au adunat nouă selecții oficiale în Italia, China, Maroc, Turcia, Albania, Liban, România și Rusia.





Dumitru Grosei s-a născut în 1969, în satul Marinici, raionul Nisporeni, R. Moldova. Între anii 1992-94 a studiat Drept la Universitatea din Iași, iar în 1999 a absolvit facultatea de Regie Film la UNATC București. În 1995 a fost regizor secund al faimosului regizor francez Bertrand Tavernier, la filmul CAPITAINE CONAN. În prezent, Dumitru Grosei locuiește la Chișinău și este președinte și fondator al Asociației Cineaștilor Independenți din Moldova ALTERNATIVE CINEMA. Între anii 2016 și 2017 a deținut funcția de director al Arhivei Naționale de Film a Republicii Moldova.





CADOUL (Moldova/România, 2015) este un film de scurt metraj, ficțiune, produs de ALTERNATIVE CINEMA (Moldova) și co-produs de ROVA FILM (România), în regia lui Dumitru Grosei. Scenariul a fost scris de Marian Crișan și Dumitru Grosei.

Din cele 13 selecții oficiale ale filmului, doar în 2018, 6 din ele au fost de la următoarele festivaluri:

International University Festival Cine-Literature Of Agadir - Maroc

Green Valley International Film Festival - Istanbul, Turcia

Balkan Film Food Festival - Pogradec, Albania

BUZZ CEE - International Film Festival - Buzău, România

Lebanese Independent Film Festival - LIFF - Beirut, Liban

International Ecological Film Festival TO SAVE AND PRESERVE - Rusia

:

Un copil primește de la tatăl său drept cadou de Crăciun un binoclu, dar băiatul vrea mai mult, el vrea să meargă cu tatăl la vânătoare.



DANTE CAFÉ (Moldova, 2018) este un scurt metraj experimental cu durata de 2 min. 25 sec., produs de ALTERNATIVE CINEMA și regizat de Dumitru Grosei.



Acest film, deși restrâns mult în buget, a acumulat deja două selecții oficiale la următoarele festivaluri:

CortoNero_noir short film competition - Napoli, Italia

China International Contest of Popular Science Works - Beijing

Sinopsis:

Momentul când ajungi la sfârșitul vieții și constați că ai mers pe un drum greșit, dar nu mai poți schimba nimic.

CĂLĂRAȘI - UN ȚINUT LA POARTA RAIULUI (Moldova/România, 2018) este un film documentar de lung metraj, în regia lui Dumitru Grosei, produs de SYMBOL MEDIA (Moldova), co-produs de ALTERNATIVE CINEMA (Moldova) și HI-FI PRODUCTION (România).

Prima selecție oficială a filmului a fost în cadrul ediției a XXI-a a Festivalului Internațional de Film Ecologic TO SAVE AND PRESERVE (International Ecological Film Festival TO SAVE AND PRESERVE) din Rusia.



Sinopsis:

Călărașul este un ținut deosebit. Chiar dacă întreaga Moldovă este o așezare pitorească și foarte frumoasă, Călărașul se deosebește prin faptul că se află în centrul pădurilor, a Codrilor. Această așezare bogată, are și prioritățile sale specifice: de istorie, cultură, spiritualitate, etnografie, agricultură, meșteșuguri și îndeletniciri, dar și de folosire a Codrilor ca mijloc de apărare. Datorită Codrilor, ținutul Călărașilor a putut să reziste de-a lungul timpului tuturor năvălirilor barbare. Călărașul - este așezat în regiunea unei cruci mari basarabene, formată din patru sfinte mănăstiri: Hârjauca, Frumoasa, Hârbovăț și Răciula. Dacă luăm harta Basarabiei, vedem această mare cruce a acestor patru așezări.