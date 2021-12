Dumitru Pelin despre alegerile din Bălți: „Este un rezultat rușinos”.10 mii de locuitori au decis soarta unui oraș cu o populație de peste 100 de mii

Campania națională de înverzire a plaiului a demarat anul acesta pe 13 noiembrie, sub genericul ambițios „PLANTEAZĂ-ȚI VIITORUL”. Zeci de instituţii de stat, private, locale...

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Numele Coşcodan provine de la o poreclă care are la bază termenul zoologic coşcodan ce numeşte „o specie de maimuţă cu coada foarte lungă”, termen pătruns la români din...

1 decembrie este ziua naţională a României şi are o însemnătate specială în societatea noastră. Totodată, această zi marchează un eveniment istoric foarte important:...

Numele Miclăuşeanu are la bază prenumele unguresc Miklós, formă ungurească a prenumelui Nicolae.

Sfanta Varvara a trait in timpul imparatului Maximian (284-305), la Heliopolis. Din cauza frumusetii sale trupesti este inchisa intr-un turn, de tatal sau Dioscor. Acest tata pagan considera...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis din nou să frâneze inflaţia care a atins peste 21% pe parcursul unui an în noiembrie şi reduce zilnic puterea de cumpărare a turcilor, transmite digi24.ro.

Cu toate că orice persoană se va putea bucura de perioada ce urmează, indiferent de data la care s-a născut, o zodie va avea parte de sărbători de iarnă de vis pe care și le va aminti cu drag. Horoscopul pentru finalul de an dezvăluie cine se va bucura cel mai mult de magia Crăciunului...

„Dacă să vorbim de Boris Marcoci, deci jocul PAS-ului: „Noi ne retragem, să nu credeți că noi vrem să fim la cârma acestui scrutin, am îmbrăcat mănușile albe și am spus că noi suntem curați, deci să participe următorii contracandidați”. De unii bălțeni, vorbim de cei care votează PSRM sau comuniștii, acest mesaj nu a fost înțeles până la un bun sfârșit, pentru că, dacă facem o matematică clară, pentru PAS au votat 3 mii de alegători în turul întâi, pentru Nesterovschi au votat aproape același număr de votanți. Bălțenilor, când au văzut că cei mai grei, cei mai mari s-au retras din această competiție, le-a dispărut acel sentiment motivațional de a mai participa la această competiție electorală, de a-și mai alege primarul. Cum pot să votez eu un contracandidat care a acumulat 1,2 la sută, care a acumulat 400 de voturi? Acest lucru i-a pus pe gânduri”.

„Probabil, argumentele care au fost aduse au fost atât de ieftine, dar, totodată, cu un efect maxim, nu au adus o soluție oarecare, dar au venit cu un mesaj clar: ni s-a furat votul. Și au lovit în Partidul Acțiune și Solidaritate, precum că ei ar fi fost responsabili de anularea scrutinului din 5 decembrie, când trebuia să participe la el Marina Tauber. Oamenii n-au ieșit la vot. Dacă în primul tur au participat 33 de mii de locuitori, în turul doi – peste 10 mii. Deci, matematica e simplă, diferența de 23 de mii de locuitori. Acești 23 de mii, între care sunt și votanți de dreapta, și de stânga, nu au ieșit în semn de protest. Eu consider că acest rezultat a fost unul tras de păr, un rezultat greoi, un rezultat care nu spune prea multe despre calitatea votului, pentru că o să vedeți și în rapoartele financiare cât până la urmă a costat un vot la Bălți”, a mai adăugat jurnalistul.

„Îndemnul la boicot sau motivația de a boicota aceste alegeri a fost mult mai mare, mult mai semnificativă în comparație cu prezența la vot. Deci, boicotul a bătut votul. Forțele care au stat în spatele acestei mișcări de boicotare au fost mult mai active decât puținii candidați, vorbim de Grigorișin și Chirinciuc. Am văzut pe rețelele de socializare filmulețe cu cei doi, că sunt inapți sau sunt incapabili să conducă cu acest oraș, că, dragi bălțeni, vi s-a furat votul, că în data de 5 decembrie, când ar fi trebuit să participe Tauber cu Grigorișin, iată, acelea ar fi fost alegeri veritabile, credibile, dar la acestea din 19 decembrie veți asista la un circ. Aceste filmulețe sau aceste materiale au fost demotivaționale, deci au demotivat alegătorul din Bălți să mai participe”, a declarat Dumitru Pelin.

Pe 6 şi 9 august 1945 forţele aviatice ale Statelor Unite au lansat bombele nucleare Little Boy şi Fat Man peste oraşele japoneze Hiroshima şi Nagasaki. Pe 26 aprilie 1986, reactorul numărul...

O femeie din SUA a mărturisit că a mâncat cenușa soțului ei mort și spune că a ajutat-o să piardă aproximativ 19 kilograme, scrie The Sun.

Israelul a detectat un prim caz de infectare cu subvarianta Delta Plus a coronavirusului. Purtătorul subvariantei este un copil de 11 ani venit din Europa. Potrivit Times of Israel, acesta...

Actorul Alec Baldwin a ucis accidental o femeie şi a rănit un bărbat, după ce a tras cu un pistol de recuzită în timpul filmărilor pentru un western, în New Mexico.

Doi diplomaţi ruşi au părăsit Kosovo sâmbătă după ce au fost declaraţi persona non grata de Priştina, care îi acuză de ameninţare la adresa securităţii naţionale,...

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

