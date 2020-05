„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Evoluția pandemiei în R. Moldova vs România vs Italia (în infografice) demonstrează că cele 2-3 luni de carantină și „măsurile” luate de guvernare n-au oprit răspândirea coronavirusului!

Fara indoiala, garderoba spune foarte multe despre tine si felul tau de a fi. Mai mult, hainele pe care le porti dezvaluie si starea de spirit in care te afli. Psihologii sunt de parere ca, pentru a-ti imbunatati starea de spirit, pentru a-ti creste increderea de sine, poti incepe prin a-ti...

Arheologii italieni au făcut o descoperire magistrală sub o vie dintr-o localitate aflată la nord de Verona. Anunțul vine într-un moment în care spațiile culturale ale țării revin încet la viață după cea mai grea perioadă a existenței sale.

Mai nou, și noul procuror general face justiție electorală televizată împreună cu Dodon. Stoianoglo nu are de gând să investigheze cine îl întreține cu adevărat pe președintele Republicii Moldova. Afacerea cu „kulioașele” nu l-a impresionat. Nu e clar de unde siguranța unora că Stoianoglo e „independent”, așa încât toți liderii politicii trebuie să-l îmbrățișeze și să se alinieze în spatele său. E pentru că a „descoperit” că Plahotniuc e unul dintre beneficiarii miliardului furat sau că Platon ar fi nevinovat și trebuie pus în libertate?

Chicu nu zice nici da, nici ba, deși cu alte ocazii era mult mai vorbăreț. Mai ales dacă trebuie să dea cu piciorul în România sau UE… „Curajul” premierului nostru are anumite limite, nu merge până acolo încât să apere Constituția, legile, separarea puterilor în stat, spunându-i lui Dodon să stea la locul său, să nu-și bage nasul în oala Executivului.

În ce calitate a anunțat el că va plăti ajutorul pascal de 700 de lei pentru pensionarii cu venituri mai mici de 3 000 de lei și va dubla salariile personalului medical? Ca șef de stat? Nu intră în atribuțiile sale deciziile de acest fel, e prerogativa Guvernului, a „tehnocratului” Chicu. Dacă acest cadou de natură electorală – cine ar avea dubii? - e din partea guvernării, anunțul trebuia să-l facă Zinaida Greceanâi și Pavel Filip, dar ei, probabil, nu erau la curent că Chicu, care se plânge că nu are cu ce acoperi enorma gaură crescândă, de peste 16 miliarde de lei, din buget, a găsit banii necesari. Sau nu i-a găsit? Să fie o minciună?

Satul arde, iar baba se piaptănă. Cu toată rățoiala lui Chicu, Guvernul riscă să scape pandemia de sub control, Republica Moldova e deja în topul statelor est-europene cu cele mai multe cazuri noi de infectare și deces din cauza Covid-19, iar Dodon își continuă campania electorală și profită de orice ocazie pentru a apărea în fața cetățenilor, fără să poarte mască, fără să păstreze distanța necesară, încălcând restricțiile a căror respectare o cere de la alții. Nesimțirea lui n-are margini.

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)