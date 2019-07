După 30 de ani, în căutarea Revoluţiei pierdute | 1989. Vântul schimbării în Europa de Est. Drumul ocolit al Revoluţiei către Timişoara

Rusia continuă să reprezinte o ameninţare pentru alegerile americane, a avertizat marţi directorul FBI, Christopher Wray, cu mai puţin de un an şi jumătate înainte de următoarele alegeri prezidenţiale din Statele Unite, informează AFP, preluată de Agerpres.

Biblia de la Bucureşti, tipărită în anul 1688 şi cunoscută şi sub denumirea de „Biblia lui Şerban Cantacuzino”, este o carte unică în cultura românească, iar Muzeul Naţional al Literaturii Române deține unul dintre cele mai bine conservate exemplare.

Premierul moldovean, Maia Sandu declară într-un interviu la RFI că dacă nu se va ajunge la o înțelegere, până la sfârșitul acestui an, privind tranzitul gazelor naturale pe teritoriul Ucrainei, ”s-ar putea să avem probleme cu asigurarea de gaze naturale...

O adevărată capsulă a timpului şi o maşină cu un farmec aparte. Aşa este descris cel mai scump autoturism Dacia 1410 Sport scos la vânzare pe un site de specialitate în acest an, pentru care proprietarul cere nu mai puţin de 16.500 de euro.

Fashion and the Catholic Imagination este subtitlu expoziției emergente Heavenly Bodies, de la Met Museum. O expoziție care, din materialele promoționale, promite să includă toate clișeele catolice din modă, de la cruci și coroane de spini, la incest, vinovăție, putere și glorie...

7 metode prin care deosebești oamenii buni de cei răi Cu toții am dat, de-a lungul vieții, de oameni care ne zâmbeau în față și ne vorbeau de rău pe la spate, care se purtau frumos exclusiv cu persoanele care le erau superioare din punct de vedere ierarhic. De asemenea, toți...

După ce acum câteva zile, primele caise și cireșe autohtone au ajuns pe rafturile magazinelor din Germania, în această săptămână, și primul lot de prune moldovenești din acest an va bucura consumatorii germani.

De asemenea, în august, lângă Sopron, Ungaria, are loc deschiderea simbolică a graniţei în Sankt Margarethen/Sopronkőhida, timp de trei ore, pentru „Picnicul Pan-european“. Peste 600 de cetăţeni din Germania de Est profită de ocazie pentru a trece graniţa, iar grănicerii maghiari nu intervin.

A urmat, în intervalul 23- 24 iunie, Plenara Comitetului Central al Partidului Socialist Muncitoresc Ungar, la care s-a decis convocarea Congresului al XIV-lea al partidului între 6-10 octombrie. Tot acum Kádár János renunţă la funcţia de preşedinte de onoare al partidului, astfel că se constituie un Directorat alcătuit din Grósz Károly, Németh Miklós şi Pozsgay Imre, aflat sub conducerea lui Nyers Rezsö (până la 6 octombrie 1989).

Înaintea vizitei în cele două ţări, preşedintele american participase la 30 mai la reuniunea Consiliului NATO. În sala Rheingold de la Mainz, Bush ţinea un discurs în care vorbeşte despre o Europă liberă şi întreagă" şi cere organizarea de alegeri libere şi pluralism politic în Europa de Est, precum şi “o Europă mai putin militarizata". Preşedintele SUA va declara: ,,Nu poate exista o casă europeană comună atâta timp cât locuitorii ei nu sunt liberi să se mişte dintr-o cameră în alta", Preşedintele Bush anunţa Kremlinul că SUA ,,se angajau să tină cont de «interesele legitime de securitate» ale Uniunii Sovietice, să ridice restricţiile existente la exporturile de tehnologie în URSS şi să conlucreze mai strâns în planul protecţiei mediului înconjurător" in schimbul creării unui sistem politic pluripartid şi al alegerilor libere în zona de influenţà sovietică. Discursul preşedintelui american avea să fie studiat, în dimineata următoare, de către Gheorghi H. Şahnazarov care va considera că “toate conditiile lui Bush puteau fi îndeplinite".

Ambasadorul României socialiste la Varşovia, Ion Teşu, comunica pe 13 iulie 1989, la ora 01.30, că W. Górnicki, purtătorul de cuvânt al Consiliului de Stat al Poloniei, i-a confirmat că s-au desprins trei idei valoroase din discuţiile cu delegaţia americană: 1. Indicii privind recunoaşterea meritelor conducerii poloneze, inclusiv pentru W. Jaruzelski, pentru curajul şi întelepciunea sa. 2. Asigurări clare din partea americanilor că SUA nu are intenţia să stimuleze vreo mişcare de divizare atât a Poloniei, cât şi în tările Europei Centrale. Americanii au venit aici ca prieteni loiali. 3. În al treilea rând este problema ajutorului economic pentru schimbările care au loc în Polonia".

După alegerea cardinalului polonez Karol Wojtyla ca Papă, sub numele de Ioan Paul al II-lea (16 octombrie 1978), Edward Gierek, liderul PMUP, a fost de acord cu revenirea acestuia în ţară, într-un pelerinaj. Decizia a fost controversată deoarece autorităţile de la Varşovia ştiau că Suveranul Pontif generase probleme regimului comunist.

1989 este consemnat ca anul schimbării în Europa de Est, un an dramatic cu superlative pe măsură: cea mai liniştită revoluţie în Ungaria şi cea mai sângeroasă în România. A fost anul unor proteste de amploare, al deschiderii graniţelor către Occident, al căderii Zidului Berlinului, al primelor alegeri libere.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)