După 35 de ani de la DESPĂRŢIRE, ABBA revine cu două MELODII NOI

Nu a fost anunțată data lansării melodiilor, dar una intitulată - Încă mai am încredere în tine - va fi interpretată în timpul unui emisiuni speciale care va fi produsă de NBC și BBC în decembrie.



„Cu toţii am simţit că, după 35 de ani, ar fi amuzant să ne unim forţele din nou şi să mergem în studioul de înregistrări. Deci, am făcut-o. Şi a fost ca şi cum timpul a stat în loc şi am fost plecaţi doar pentru o scurtă vacanţă. Au rezultat două noi melodii şi unul dintre acestea, „I Still Have Faith in You”, va fi interpretat la un show special produs de NBC şi BBC, în decembrie. Poate venim din vechi timpuri, dar cântecul este nou", au scris pe Instagram, notează euronews.com.

Cvartetul suedez a vândut sute de milioane de discuri după ce s-a făcut remarcat la Eurovision în 1974 cu piesa „Waterloo". Apoi au fost melodiile: Dancing Queen, Mamma Mia, Money, Money, Money, The Winner Takes It All.





Grupul ABBA a fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame în 2010, iar, în 2015, piesa "Dancing Queen" a fost inclusă în Grammy Hall of Fame.

Sursa: Evz.ro