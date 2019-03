După 5 ani, doar 39% dintre ruși mai cred în ”utilitatea” anexării peninsulei Crimeea

Ora 7.15, Aeroportul Internațional Chișinău. Aproape jumătate din pasagerii avionului sunt reprezentanți ai industriei vinului din Moldova. Cel din imagine reprezintă un colaj, dar cred că nu sunt departe timpurile în care Wine of Moldova va avea nevoie de un charter ca să...

Membrii blocului ACUM se vor diviza in doua fractiuni in viitorul parlament si vor incerca sa convinga celelalte partide sa voteze cu ei proiectele pe care le pregatesc, iar ei, la randul lor vor vota initiativele care o sa le convina. Asta a declarat aseara reprezentantului blocului politic,...

Guvernul Theresa May probabil va cere o amânare a ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană de cel mult nouă luni, a afirmat luni un membru al Cabinetului guvernamental de la Londra.

O obscură instituție bancară, Banca Internațională de Investiții, a ajuns să reprezinte o preocupare globală, notează New York Times, care constată că, „în vremuri normale”, planurile acesteia de de deschidere a unei filiale la Budapesta ar fi trecut neobservate.

New York Times

În primăvară, institului de sondare a opiniei publie VTsIOM a publicat rezultatele unui sondaj conform căruia majoritatea locuitorilor peninsulei aprobă decizia de alipire la Rusia: 89% ar vota din nou pentru „reunificarea cu Rusia”, iar 72% dintre respondenți spun că ”reunificarea” a avut un impact pozitiv asupra vieții și vieții familiilor lor. În plus, 75% dintre respondenți sunt mulțumiți de situația din republică. Cu toate acestea, sancțiunile impuse după anexarea Crimeei, considerate în Rusia a fi o încălcare a dreptului internațional, au condus la faptul că chiar și giganții dn Rusia, în strânsă legătură cu statul, refuză să lucreze în Crimeea la 5 ani după anexarea acesteia. Drept urmare, guvernul rus trebuie să crească finanțarea peninsulei.

