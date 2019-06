Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Polițiștii de frontieră din punctul de trecere Sculeni au depistat un tânăr moldovean, ascuns într-un autocar de rută. Fără acte, înghemuit și camuflat sub bancheta din spate, acesta își crease un plan să ajungă la București, cu trecerea neobservată la...

Da, și geopolitica asta care nu le place tinerilor frumoși și liberi de la Chișinău, fix geopolitica asta o să le iasă pe nas. Să reținem: Rusia are mână liberă la anexări în spațiul ex-sovietic. Dar pe noi nu ne interesează geopolitica, așa că nu are cum să ne afecteze.

Nț, acolo s-a votat altceva: impunitate pentru Rusia în Europa de est. După acest vot Rusia poate ataca, ocupa și anexa orice teritorii vrea, nu mai există sancțiuni europene. Europenii occidentali au spus prin acest vot că Rusia are mână liberă în spațiul ex-sovietic. Deocamdată doar ex-sovietic, mai vedem mai încolo ce nevoi mai are Rusia. Asta a votat Andrei Năstase la APCE.

