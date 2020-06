După aproape de 3 luni de PANDEMIE am ajuns de unde am pornit? Șeful ANSP: Sistemul de sănătate se SUFOCĂ

„Din păcate lucrurile nu sunt privite prin prisma sănătăţii publice şi fiecare încearcă să dea importanţă sectorului în care activează. Noi astăzi avem cazuri de îmbolnăvire din mai multe pieţe. Din Cahul vreo 3 persoane, din Bălţi vreo două persoane. Am avut un presing enorm să relaxăm activitatea frizeriilor, stomatologiile. Chiar azi avem cazuri de îmbolnăvire a unui personal dintr-o stomatologie privată şi asta s-a întâmplat datorită faptului că nu s-au respectat regulile. Atunci când s-a luat decizia de relaxare a fost lung discutată cu argumente şi contraargumente. Ne-am gândit că oamenii au învăţat lecţia şi am greşit”, a mai spus Nicolae Furtună.

