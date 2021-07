După ce a distrus Rusia, Putin se luptă cu istoria: România „a ocupat” Basarabia și Bucovina de Nord

Stimate domnule Renato Usatii, cu mare reținere folosesc sintagma „stimate”, dar voi fi politicos în continuare. Am urmărit cu multă atenție declarația dumneavoastră...

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aflat sub presiune din cauza sancţiunilor dictate de Uniunea Europeană, a cerut marţi sprijin suplimentar din partea Rusiei, în...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

„În data de 22 iunie 1941, Armata Română avea să treacă Prutul cu un singur scop, iar acela nu era dobândirea de noi teritorii: eliberarea de sub ocupația...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Astronomii au descoperit o stea rară, în formă de lacrimă, aflată la aproximativ 1.500 de ani lumină de soare. Forma sa neobișnuită este dată de faptul că are o stea parteneră care se hrănește efectiv cu materia din corpul ei. În astfel de sittuații, ambele stele explodează...

O explozie s-a produs, astăzi, într-o locuință de la Călimănești, raionul Nisporeni. Proprietarul casei a fost găsit de vecini și totodată acesta a fost scos de sub dărămături, dar cu arsuri grave pe aproape toată suprafața corpului.

După ce anul trecut în Ucraina s-a creat o aplicație mobilă pentru șoferi, prin care pot înregistra şi expedia într-o bază de date, la care are acces şi poliţia locală, încălcările pe care le-au comis sau le comit în continuare alți colegi din trafic,...

în textul său de 5.000 de cuvinte, Vladimir Putin pleacă de la idee mai veche a sa, conform căreia distrugerea Uniunii Sovietice a fost catastrofă geopolitică, cea mai mare din secolul XX. Astfel, propune o incursiune în istorie, care începe din zorii poporului rus, atunci când se vorbea o limbă rusă veche, potrivit lui Putin, iar cnezatele rusești erau răsfirate și subjugate de mongolii Hoardei de Aur. Vladimir Putin spune că o parte din teritoriul baltic a fost rus. Zona Galiției din centrul Europei a fost, de asemenea, populată de ruși, precum și zone din Ucraina, Polonia și Ungaria.Liderul de la Kremlin pune la îndoială în mod deschis legitimitatea granițelor actuale ale Ucrainei și susține că o mare parte din Ucraina modernă ocupă ținuturi istorice rusești, precizând în același timp că ,, Rusia a fost jefuită” de teritorii de-a lungul timpului.Totodată, Vladimir Putin sugerează o posibilă nouă anexare a teritoriului ucrainean, susținând: ,, Devin din ce în ce mai convins de un lucru: Kievul pur și simplu nu are nevoie de Donbas”.În ceea ce privește România, președntele Putin susține că ,,în 1940, în Ucraina Sovietică a intrat o parte din Basarabia, dar și regiunea Bucovine de Nord, ocupate de România în 1918”. De asemenea, în 1948 a fost încorporat și teritoriul insulei Șerpilor din Marea Neagră. În accepțiunea președintelui rus, granițele dintre fostele republici care făceau parte din Uniunea Sovietică erau simbolice. Vladimir Putin spune că ,,țările care au făcut parte din URSS ar trebui să devină acum la granițele pe care le aveau în momentul în care au intrat în Uniune”.

După ce a distrus Rusia în nenumăratele sale mandate, Vladimir Putin se luptă cu istoria în speranța că va mai recâștiga puțin la capitolul imagine. Poate ar trebui să se uite la rubla sa care nu mai valorează nici cât o copeică de pe vremea lui Stalin, cel pe care îl adulează și elogiază. Rușii sunt zero barat la capitolul creație așa că ei se ocupă de obicei cu distrusul. Mai nou vor să distrugă istoria reală și să o înlocuiască cu bazaconiile pe care le visează Putin noaptea. Conținutul articolului, care se concentrează pe analiza istoriei relațiilor ruso-ucrainene, este dominat de afirmația că ucrainenii sunt o parte străveche, inseparabilă a „națiunii ruse triune” (poporul multinațional al Federației Ruse). Majoritatea articolului este dedicat tezei conform căreia rușii, ucrainenii, dar și bielorușii sunt același popor, însă Vladimir Putin face trimitere și la Basarabia și Bucovina de Nord, despre care spune că „au fost ocupate„ de către România în 1918, la finalul Primului Război Mondial. Vladimir Putin susține că această comunitate (referindu-se la comunitatea ucraineană) se bazează pe o istorie comună cu Rusia, care se întinde pe o mie de ani și care ține de limbă, identitatea etnică „rusă”, sfera culturală comună și religia ortodoxă. Legătura ucrainienilor cu statul rus este specială și organică, susține liderul de la Moscova, precizând că orice încercare de a rupe sau slăbi această legătură, care ar putea fi inspirată și influențată doar de actori externi, va duce inevitabil la prăbușirea statalității Ucrainei.

În fiecare an, la data de 12 iunie, este marcată Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor.

Solstiţiul de vară are loc anul acesta luni, la ora 06:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15h 32m, cea a...

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)