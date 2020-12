După ce a pierdut alegerile, Dodon e pe cale să piardă și dreptul de a se afla în R. Moldova

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

Îi amintim lui Igor Dodon că alegerile Parlamentare la termen sunt în februarie 2023, mai sunt doar 2 ani și un pic, iar el, Țîrdea, Furculiță și Batrîncea vor trebui să explice oamenilor de ce au decis să guverneze alături de deputații lui Șor și Plahotniuc. Așa cum a pierdut alegerile din acest an, exact așa va pierde și alegerile viitoare parlamentare. Unica lui șansă să nu piardă dreptul de a locui în R. Moldova a fost ratată. Societatea nu va tolera putinizarea R. Moldova, unde o gașcă de criminali face ce le trece prin cap, cetățenii nu mai sunt o turmă s-o mâni cum vrei.

Deciziile luate de alianța PSRM, ȘOR și ex-PDM demonstrează că Igor Dodon nu a înțeles de ce a pierdut alegerile. Nicio decizie din cele luate de Parlament nu are ca obiectiv bunăstarea cetățenilor. Niciuna! Toate au un singur țel - să-l facă pe înfrântul Igor Dodon să se simtă mai confortabil în calitatea de vlogger/șomer/coordonator al R. Moldova.

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

Celulele pentru produsul Eat Just sunt crescute într-un bioreactor de 1.200 de litri, fiind ulterior combinate cu ingrediente pe bază de plante. Acestea provin dintr-o bancă de celule și...

