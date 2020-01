După ce cinci luni de zile a ignorat apelurile la anticipate, Maia Sandu anunță că vrea să caute metode prin care să le declanșeze

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

Alăptarea nu este numai un proces de hrănire a bebelușului, ci și o modalitate bună de a fortifica legătura dintre mamă și copil. Însăși Sharon Spink a spus că îi va lipsi apropierea de fiica ei, Charlotte, care a decis că nu mai dorește laptele matern. Copila are 9...

În fiecare an, la mijloc de ianuarie, vorbim mult, spumos şi superficial despre Eminescu. E o tradiţie care sperăm că odată cu scurgerea timpului va deveni şi una profund naţională.

Mămăliga, alimentul tradințional banal pentru majoritatea, are numeroase beneficii asupra organismului, susțin specialiștii. Porumbul este bogat în acizi grați nesaturați, conține multe hidrocarburi, amidon, albumine,foarte multe vitamine din grupa B, vitamine E, vitamina K, fier,...

Deputatul Blocului ACUM, fracțiunea PAS, Petru Frunze, vine cu un proiect de lege care are drept scop interzicerea activității microbuzelor/autobuzelor în transportul rutier care au un termen de exploatare mai mare de 30 ani.

„Știm cum au avut loc alegerile din februarie 2019, acest lucru trebuie corectat și noi o să căutăm metode prin care o să declanșăm aceste alegeri. Trebuie să fim pregătiți pentru aceasta. Căutăm metode prin care o să declanșăm alegeri parlamentare anticipate”, a declarat lidera PAS în cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la postul de televiziune N4. De asemenea, Maia Sandu a menționat că la următoarele alegeri prezidențiale, care urmează să aibă loc în anul curent, scopul formațiunii este să se intre în joc cu un candidat care să câștige în fața lui Igor Dodon. „Suntem gata să discutăm toate opțiunile, dar argumentele trebuie să fie foarte clare și plauzibile”, a declarat politiciana, referindu-se la propunerea făcută de Partidul Platforma Demnitate și Adevăr de a fi înaintat un candidat unic, apartinic, la următorul scrutin pentru fotoliul de președinte. În plus, Maia Sandu susține că pentru a fi înaintat un candidat nu este cazul să se renunțe la calitatea de membru de partid. „Pentru moment mi se pare o discuție abstractă. Dacă apar argumente foarte clare cine ar putea să răstoarne situația peste noapte, să devină cunoscut, să reușească să întrunească sprijinul mai multor oameni, le vom discuta. În următoarele luni vom vedea cine și de cât sprijin se bucură și, respectiv, care sunt perspectivele în acest scrutin”, a adăugat politiciana.

